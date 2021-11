Nach Corona legt Kinder- und Jugendparlament Herdecke los

Herdecke. Das 12. Kinder- und Jugendparlament tagt nach der Wahl 2020 nun erstmals offiziell in Herdecke. Die Nachwuchspolitiker wählen auch ihre Sprecher.

Schon 2020 gewählt, konnten die neuen Mitglieder des Herdecker Kinder- und Jugendparlamentes (KiJuPa) nun erstmals nach der Corona-Pause in Präsenz tagen. Auf der konstituierenden Sitzung des 12. KiJuPa in der Aula der Werner-Richard-Schule wählten die Nachwuchspolitikerinnen und -politiker die beiden Schüler Natalie Haidar (15) und Vincent Rabe (14) zu ihren Sprechern. Damit sind nach dem Übergangsjahr auch die formalen Dinge geregelt, somit können die jungen Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Arbeit beginnen.

Bisher wurde die große Motivation der Nachwuchspolitikerinnen und Nachwuchspolitiker durch Corona etwas ausgebremst. Stillstand gab es trotzdem nicht: In den Arbeitskreisen, die online stattfanden, arbeiteten die Schülerinnen und Schüler schon an vielen verschiedenen Projekten.

Stand beim Weihnachtszauber

Die Freude, dies nun endlich auch in Präsenz fortführen zu können, war bei der ersten Sitzung jetzt deutlich spürbar. „Ich freue mich sehr, dass ich euch hier begrüßen kann“, sagt Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster, „ihr habt euch sehr engagiert, um gewählt zu werden. Und jetzt könnt ihr euer Engagement und eure Ideen im KiJuPa einbringen.“

Die Voraussetzungen dafür sind da: KiJuPa-Geschäftsführerin Alina Boldt hatte gute Nachrichten für die jungen Politikerinnen und Politiker. „Der Weihnachtszauber kann dieses Jahr stattfinden, damit ist auch eure Wunschbaum-Aktion wieder möglich.“ Somit soll es Ende November wieder einen eigenen Stand des Kinder- und Jugendparlaments auf dem Weihnachtszauber geben, an dem die Wünsche abgeholt werden können. Mit der Wahl von Kim Lara Joppa und Justus Brüggemann als stellvertretende Parlamentssprecher für das Duo Vincent Rabe und Natalie Haidar wurde das Führungs-Team des 12. KiJuPa zudem komplettiert. Auch für den Jugendhilfeausschuss sowie den Kinder- und Jugendrat NRW wählten die Jung-Parlamentarier ihre Vertreter.

Geschenke für jene, die sonst wenig haben Die Wunschbaumaktion des

Kinder- und Jugendparlaments fand im Jahr 2020 trotz Corona statt, allerdings gab es keinen Stand auf dem Weihnachtszauber (der fiel aus). Mit der fast schon traditionellen Wunschbaumaktion möchten die KiJuPa-Mitglieder Kindern aus finanziell schlechter gestellten Familien Weihnachtsgeschenke zukommen lassen.

Schon in wenigen Tagen geht es weiter: Am 11. November tagt das KiJuPa erneut in der Aula der Werner-Richard-Schule, um dann in die inhaltliche Arbeit einzusteigen.

