Nach Futtertipps: Nabu bittet zur Zählung der Wintervögel

Ennepe-Ruhr-Kreis. Drei Tage lang sollen im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder Vögel gezählt werden. Meisen, Amseln und Buntspechte können entdeckt werden.

Bald heißt es wieder „Vögel zählen“! Vom 6. bis 8. Januar 2023 findet die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ statt.

Der NABU und sein bayerischer Partner LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) rufen dazu auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dem NABU zu melden. Auch der NABU Ennepe-Ruhr-Kreis („NABU EN“) ermuntert die Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet zum Mitmachen.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Amseln, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Mit etwas Glück kann man auch andere Arten wie etwa Kleiber oder Buntspecht entdecken.

Der Vorsitzende des NABU EN, Dr. Pit Städtler, und der Projektkoordinator Ralf erhoffen sich auch für 2023 wieder eine rege Beteiligung. „Denn je mehr Menschen teilnehmen und je umfangreicher die erhobenen Datenmengen ausfallen,“ so Ralf Steiner, „desto wertvoller und aussagekräftiger werden die Ergebnisse.“

Die Aktion findet im Siedlungsraum statt. „Beobachten Sie einfach eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park. Von jeder Art wird die höchste Anzahl Vögel notiert, die gleichzeitig zu sehen ist. Das vermeidet Doppelzählungen. Eine besondere Qualifikation außer dem Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig“, so die Veranstalter.

Zudem lädt der NABU EN auch wieder zur traditionellen öffentlichen Zählaktion ein. Sie findet statt am 8. Januar 2023 im Garten der Familie Hofeditz, Zum Berger See 32, in Gevelsberg, und zwar in der Zeit von 10 – 12 Uhr. Anmeldungen dazu werden erbeten bei Ralf Steiner unter der Telefon-Nummer 02353-2865 oder der E-Mail-Adresse r.steiner@nabu-en.de, der auch gerne für weitere Informationen zur Verfügung steht.

Und so können die Ergebnisse dem NABU gemeldet werden: Entweder direkt in der Vogelwelt-App, zu finden unter www.NABU.de/vogelwelt oder online auf www.stundederwintervoegel.de.

Gemeldet werden kann übrigens bis zum 16. Januar. Weitere Infos, Anleitungen, Meldebögen und Tipps gibt es im Internet unter www.nabu.de

Wer telefonisch seine Beobachtungen zur Stunde der Wintervögel weitergeben möchte, kann das direkt am 7. oder 8. Januar 2023 machen. An beiden Tagen ist jeweils von 10 bis 18: Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 geschaltet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter