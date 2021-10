Nach Schüssen: SEK stürmt Wohnung und nimmt Mann fest

Wetter. Die Polizei war alarmiert worden, weil ein Mann trotz Kündigung die Wohnung nicht verlassen wollte. Dann fielen Schüsse.

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am Montagnachmittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wetter gestürmt. Die Einsatzkräfte waren vom Vermieter alarmiert worden. Dieser hatte angeben, dass der 26- jährige Bewohner trotz Kündigung die Wohnung in der Heinrich-Kamp-Straße nicht verlassen wolle, sich verbarrikadiert habe und sich nun aggressiv verhalte. Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann laut Polizeibericht mit einer bisher nicht genau identifizierten Waffe durch die Wohnungstür geschossen.

Die Polizei zog sich daraufhin zunächst zurück, umstellte das Haus und sicherte die Umgebung. Während Kräfte eines Sondereinsatzkommandos in die Wohnung eindrangen, sprang der 26-Jährige aus dem Fenster der im Hochparterre liegenden Wohnung. Auf dem Gehweg wurde er durch Polizeikräfte festgenommen. Bei der Festnahme wurde er leicht verletzt.

Derzeit laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren. Die Waffe wurde sichergestellt. Um welche Art Waffe es sich handelt müssen die Ermittlungen klären. (red)

