Wetter. Dr. Ulrike Badzies behandelt am 6. Januar die ersten Patienten in Wetter. Die 51-Jährige freut sich auf ihre neue Wirkungsstätte

Nachfolgerin für Hausarztpraxis in Wetter

Das stand im alten Jahr nun wirklich nicht auf ihrem Zukunftsplan. Doch nun ist die erste eigene Praxis Wirklichkeit für Dr. Ulrike Badzies geworden. Und für viele Menschen in Alt-Wetter ist das zudem eine überaus gute Nachricht. Denn nachdem Dr. Joachim Singer seine Hausarztpraxis an der Wilhelmstraße vor drei Monaten aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte, bangte so mancher um den Fortbestand. Nun ist eine Nachfolgerin gefunden. Dr. Ulrike Badzies wird dort am Montag, 6. Januar, zum ersten Mal Patienten behandeln.

Die gebürtige Wittenerin ist in Hattingen aufgewachsen und wohnt in Hagen. Nach dem Medizinstudium arbeitete Ulrike Badzies zunächst in der Chirurgie der St. Josefs Hospitals in Bochum, bevor sie in die Internistische Abteilung des ehemaligen St. Elisabeth Krankenhauses in Hattingen wechselte. Es folgten weitere berufliche Stationen; zuletzt arbeitete die 51-Jährige acht Jahre lang in einer großen Allgemeinmedizinischen Praxis in Soest. „Eigentlich war eine eigene Praxis nicht auf meinem Lebensplan“, sagt Ulrike Badzies, obwohl es immer wieder Angebote gegeben habe. Diese eine kleine Praxis in Wetter gucke ich mir noch an, habe sie gedacht, als ihr die ehemalige Wirkungsstätte von Dr. Singer angeboten wurde. „Und die gefiel mir auf Anhieb. Ich dachte: Das ist es. Ich habe die Praxis gesehen und mich sofort verliebt“, berichtet die Medizinerin. Auch zu Dr. Singer und dessen Frau Jutta habe sie sofort einen guten Draht gehabt.

„Frau Singer wird auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten noch in meiner Praxis mitarbeiten, worüber ich mich sehr freue“, so Ulrike Badzies, die sich sehr für Naturheilkunde und Ernährungsmedizin interessiert, aber darin keine Schwerpunkte ihrer Arbeit sieht. Wichtig sei ihr die psychosomatische Grundversorgung, so die Allgemeinmedizinerin.

Wartezimmer neu gestaltet

Bis sie am 6. Januar zum ersten Mal die Türen für Patienten öffnen wird, mussten und müssen noch einige Kleinigkeiten erledigt werden. „Das meiste ist ja da. Ich habe ein wenig umstrukturiert und unter anderem das Wartezimmer neu gestaltet. Mein Vater hängt noch die Bilder auf, und überhaupt ist die ganze Familie involviert. Außerdem kommt am 6. Januar auch ein neues Ultraschallgerät“, blickt die Ärztin voraus. Und hofft, dass an ihrem ersten Arbeitstag alle Computer funktionieren. Die Patienten werden dann neben ihr und dem vertrauten Gesicht von Jutta Singer ein weiteres neues Gesicht erblicken: Arzthelferin Patricia Barton wird das Team komplettieren.

Wer aktuell ganz gesund, aber dennoch neugierig ist, kann sich am Tag der offenen Tür am 11. Januar ein Bild von der neuen Hausarztpraxis machen. „Da kann jeder kommen und gucken. Es wird einen kleinen Imbiss sowie Getränke geben. Ich denke, viele Patienten möchten eine neue Ärztin ja auch mal sehen. Das ist ganz wichtig. Ich freue mich und bin auch ein wenig aufgeregt“, so Ulrike Badzies. Und dass ihre ehemaligen Kolleginnen aus Soest an diesem Tag anreisen werden, freue sie ebenfalls sehr.

Joggen und Familie

Was die Ärztin in ihrer Freizeit tut? „Ich lese gern und jogge leidenschaftlich. Und ich spiele Volleyball, aber auf Hobbyniveau.“ Ansonsten gehöre die freie Zeit der Familie. Und dazu gehören neben dem Lebensgefährten („Im nächsten Jahr ist Hochzeit“) und dem Sohn (16) auch noch die Eltern von Ulrike Badzies und die kleine Hundedame Sina.