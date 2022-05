Nachhaltigkeits-Preis an Steinbildhauer Vincent aus Wetter

Wetter/Dortmund. Bei einer Unternehmertagung im Erzbistum Paderborn spielte Steinbildhauer Timothy Vincent aus Wetter eine besondere Rolle

Die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft vor dem Hintergrund des Klimawandels war Thema beim 15. Tag für Unternehmer im Erzbistum Paderborn. Dazu waren zahlreiche Teilnehmende in den Westfälischen Industrieklub in Dortmund gekommen. Erzbischof Hans-Josef Becker sprach einen Willkommensgruß zum Thema. Die Vorträge hielten die frühere Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der Deutschen Industrie, Holger Lösch.

Geehrt wurden die diesjährigen Preisträger des Unternehmerpreises „erfolgreich nachhaltig“, der vom Sozialinstitut Kommende Dortmund und der Bank für Kirche und Caritas e.G. Paderborn an Unternehmen vergeben wird, die in innovativer Weise unternehmerisches Handeln mit ethischer Verantwortung verbinden.

Erste Trägerin des Preises für Unternehmerinnen und Unternehmer 2022 ist die Bernd Münstermann GmbH Co. KG, Telgte. Das Unternehmen zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich des Sonderanlagenbaus. Magdalena Münstermann nahm den Preis entgegen. In einer Präsentation stellte sie besonders verschiedene Ausbildungsprojekte, die Kooperation mit Schulen und die Förderung unterschiedlicher Begabungen bei den Auszubildenden vor.

Der Sonderpreis „Einzelunternehmer“ ging an die Steinbildhauerei Vincent aus Wetter und wurde von Timothy Vincent entgegengenommen. „Timothy Vincent hat das Prinzip des nachhaltigen Wirtschaftens in vorbildlicher Weise in seine Steinbildhauerei in Wetter einbezogen. Er zeigt, dass auch sehr kleine Unternehmen mit komplexen Themen wie nachhaltigen Lieferketten umgehen können“, lobte der Laudator Dr. Marc-Oliver Pahl, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung in Berlin.

