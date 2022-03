Nachkriegszeit in Wetter: wechselhafte Kindheit an der Burg

1949 zogen Herbert Sabiers und seine Mutter zu ihrem Bruder in den Kirchspiel 9d, in die „Burg“ Wetter.

Über das soziale Leben und seine „glückliche arme Kindheit“ in der Nachkriegszeit schreibt Gastautor Herbert Sabiers. So manches mal kassierten er und seine Freunde damals einen Satz heiße Ohren, was er in der Rückschau für durchaus berechtigt hält.

Einzug in die „Burg“

1949 zogen meine Mutter und ich zu ihrem Bruder in das Kirchspiel 9d, in die „Burg“. Das war ein zu einem riesigen Wohnhaus umgebautes Fabrikgebäude der ehemaligen Harkortschen Werkstätten, in dem Werksangehörige der Demag großzügige und preiswerte Wohnungen erhalten konnten. Bei der Wohnung, die Onkel Karl, dem ältesten Bruder meiner Mutter, zugeteilt wurde, handelte es sich um einen umgebauten Keller. Dreieinhalb Zimmer mit Toilette und Wasserhahn auf dem Flur. Das war für Onkel Karl auf jeden Fall besser, als weiterhin im Lager Oberwengern zu wohnen. Er gab uns jedoch nur einen Raum ab und meinte, dass dieser für uns ausreichend sei.

Leben in einem Zimmer

So spielte sich unser Leben, das Kochen, Essen und Baden in der Zinkwanne, Schlafen, Körperhygiene und Wohnen jahrelang bis 1963 in diesem einen Zimmer ab. Das Trinkwasser musste Mutter sich in einem Eimer aus dem Wasserhahn auf dem Flur holen. Waschen und Zähneputzen fanden vor einer Schüssel statt, die auf einer Kommode im Flur stand. Das Gebäude, in dem wir wohnten, war am Burgturm der alten Ritterburg angebaut, der zur Ritterzeit als Gefängnis gedient hatte. Das Haus war umgeben von einem hervorragenden Gelände für uns Kinder, um Ritter, Knappe, Trapper, Zorro und Indianer zu spielen. Der Burgplatz wurde als Spielplatz für Fußball, Hockey mit Dosenmilchdosen, Fangen, Völkerball oder Seilspringen genutzt.

Hinter der alten Burgruine lag ein abschüssiges urwaldähnliches Gelände, das bis herunter zum Harkortsee führte. Das lud uns Kinder ein, Tarzan, Trapper und Ritter zu spielen. Mit Freunden wurden Kämpfe gegen andere Kindergruppen mit selbstgeschnitzten Schwertern und Schildern mit Halterungen aus Lederriemen, die uns Sattlermeister Karl Laubsch schenkte, geführt. Was manchmal zu blauen Flecken führte. Meine Kindheit ist trotz unserer materiellen Armut eigentlich sehr glücklich verlaufen.

Die verflixte Schule

Nur die verflixte Schule nervte mich. Statt die umfangreichen Hausaufgaben, mit denen Klassenlehrer Nitschke in den Klassen 1 bis 4 der Bergschule seine Schüler beglückte, zu erledigen, hätte ich lieber Ritter und Cowboy gespielt oder das Baden im Freibad im Harkortsee genossen. Wegen meiner Lustlosigkeit auf Schule war auf einigen Seiten meines Zeugnisheftes zu lesen, dass bei erhöhtem Fleiß in einigen Fächern ein „gut“ stehen könnte. Nun ja, kleben geblieben bin ich nie. Viele dumme Streiche wurden ausgeheckt. So war eines der beliebten Spiele bei fast allen Kindern, das „Klingelmännchen“, noch das harmloseste. Bei Leuten, die nicht nett zu uns waren, wurden besonders gemeine Streiche ausgeheckt.

Kirschen aus Nachbars Garten

Die umliegenden Gärten waren im Sommer und Herbst vor uns nicht sicher. Tomaten, Möhren, Kohlrabi und Erbsenschoten standen auf unserem unerlaubten Speiseplan, und so mancher Kirsch-, Apfel- oder Birnenbaum wie auch die reifen Beeren der Sträucher wurden von uns erleichtert. Wenn wir von den Besitzern erwischt wurden, gab es ein paar deftige Ohrfeigen. Von der Mutter oder vom Vater gab es dann noch einen Satz heiße Ohren hinzu. Das hatten wir auch verdient, aber meistens stand einer von uns Schmiere und warnte, wenn Gefahr vom Gartenpächter drohte. Dafür bekam er etwas von der Beute ab. Es war schon sehr gemein, die Gartenfreunde zu bestehlen, aber Leckereien waren zur damaligen Zeit für uns Kinder sehr rar, weil ganz einfach kein Geld dafür übrig war.

Zum Essen zur Tante

Meine Mutter hatte sich und mich nur von dem Geld ernähren können, was sie sich durch das Herstellen von Hausschuhen aus Lumpen in mühevoller Handarbeit und durch das Waschen auf dem Waschbrett und Bügeln von Wäsche verdiente, die ihr unverheiratete junge Männer vorbeibrachten. Später nahm sie noch eine Putzstelle bei einem aus Elbing stammenden Professor Carsten an, der als Gymnasiallehrer am Städtischen Gymnasium lehrte. Dessen Ehefrau vermittelte meine Mutter an einen Dr. Fritz Pudor, der als Journalist und Verleger in Essen tätig war und eine kränkliche Frau sowie drei kleine Kinder hatte. Das bedeutete für meine Mutter eine Vollbeschäftigung.

Morgens machte sie mich zur Schule fertig und ging danach zur Arbeit. Nach der Schule musste ich mich auf den Weg zur Bredtstraße machen. Dort wohnte Tante Hildegard, verheiratet mit dem jüngsten Bruder meines Vaters. Ich bekam dort mein Mittagessen. Unter Tante Hildegards strenger Aufsicht musste ich meine Hausaufgaben erledigen. Wenn diese nicht korrekt oder unsauber waren, verlangte sie, dass ich alles noch einmal wiederholte, wofür ich sie hasste.

Der Rohrstock „tanzte“

Ab der fünften Klasse führte der aus Wetter stammende Lehrer Heinrich Claus den weiteren Schulunterricht. Er übernahm die Klasse mit über 50 Schülern, was in der Nachkriegszeit nicht unüblich war. Dieser Lehrer, 1918 geboren, gehörte zu der „betrogenen Generation“, die dem Diktator Gehorsam bis in den Tod geschworen hatte. Diesen Mann versuchten wir, im Klassenverband zu terrorisieren. Doch er hatte gelernt, sich solcher Attacken zu erwehren. So tanzte der Rohrstock auf jedermanns Hinterteil herum, der den Unterricht störte. Die Mädchen wurden jeweils mit zehn Seiten Strafarbeit „belohnt“. So konnte Lehrer Claus, nachdem er die Klasse bis zum achten Schuljahr auf 26 Schülerinnen und Schüler reduziert hatte, guten Unterricht erteilen und führte die Übriggebliebenen mit einer wirklich guten Allgemeinbildung ins Berufsleben. Dann begann der Ernst des Lebens

