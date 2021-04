Nachwuchs vom TuS sucht in Grundschöttel nach Ostereiern

Grundschöttel. Kinder spielerisch in Bewegung bringen: Annette Volp, Leiterin der Eltern-Kind-Gruppe des TuS Grundschöttel, verteilt im Ortsteil 31 bunte Bilder

Das große Osterei-Bild mit der Nummer 1 hängt an der Tür zur Turnhalle Steinkampstraße. Dort, wo sich die Kinder aus der Eltern-Kind-Gruppe und der Turngruppe normalerweise zum Turnen treffen. Weil in Pandemiezeiten aber alles anders ist, bemüht sich Annette Volp vom TuS Grundschöttel, irgendwie Kontakt zu den Kleinen zu halten. Im Internet suchte und fand sie kostenlose Fotos von bunten Ostereiern, druckte die Bilder aus und laminierte sie. 31 Ostereierbilder sind es am Ende geworden, die sie an vielen Ecken in Grundschöttel aufgehängt hat.

„Zum Beispiel in der Nähe der Wohnung der Kinder oder entlang ihrer Wege und auch an Stellen mit Bezug zum TuS Grundschöttel, also an der Wiese, wo immer unser Waldfest gefeiert wird“, so Annette Volp. Nachdem die Eier verteilt waren, bat sie die Kinder, ihr eine Liste von all den Eiern zu schicken, die sie gefunden haben. „Auf diese Art und Weise wurden die Kinder auch ermuntert, mit ihren Eltern spazieren zu gehen“, erklärt Volp eine weitere Absicht hinter ihrer Ostereieraktion. Nachdem etliche Listen bei der Grundschöttelerin eingegangen waren, bat sie Kinder und Eltern zur Wiese am Heilkenspielplatz, um ihnen dort je einen Schokohasen fürs Mitmachen zu übergeben. Seilchen und Bälle hatte sie auch gleich mitgebracht; damit die Kinder im Freien auch noch eine Runde ausgelassen spielen konnten.

Fotos von Fundstellen

Viele Kinder hatten, wie sich herausstellte, sogar Fotos von den Ostereier-Fundstellen gemacht und brachten ihre Bildersammlungen gleich mit zum Treffen. „Man begegnet ihnen ja jetzt höchstens noch mal beim Spazierengehen“, so Annette Volp, die Sorge um die Kurse hat. „Es ist schwierig, und man weiß nicht, wer am Ende noch wiederkommt und wer nicht.“ Übungsleiterin Sylvia Bartsch ergänzt: „Das ist auch Sport, wenn man mit Eltern um die Ecke zieht, und das auch bei schlechtem Wetter. Viel geht ja nicht, aber das ist ein wenig, was der Verein den Kindern bieten kann.“ Und Übungsleiterin Marion Krambrok betont: „Wir vermissen unsere Kinder sehr und wollen mit solchen kleinen Aktionen an den Verein und unsere Gemeinschaft erinnern. Vor Weihnachten haben wir auch mal Nikoläuse verteilt. Und letztes Jahr haben wir im Sommer hier am Heilken draußen geturnt, aber dabei fehlte am Ende der Gerätesport. Und den Kindern fehlte auch der Aufbau von Geräten und Kästen, der übliche Ablauf der Turnstunde eben. Das hat viele Kinder irritiert.“

Wie es nach der Pandemie um ihre Kurse bestellt sein wird, wissen die Übungsleiterinnen nicht. Ihre Sorge um den Fortbestand scheint berechtigt, „denn die Kinder wachsen ja in dieser Zeit aus der Gruppe der Fünf- bis Achtjährigen auch heraus“, sagt Bartsch. „Und dann gehen sie sogar ganz ohne Abschied.“