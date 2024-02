In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Wetter zu einem Fahrzeugbrand in die Heilkenstraße alarmiert.

Feuerwehr Nächtlicher Einsatz: Pkw brennt in Volmarstein komplett aus

Volmarstein Die Freiwillige Feuerwehr Wetter muss ausrücken, da ein Auto an der Heilkenstraße lichterloh in Flammen steht. Von dem Pkw bleibt wenig übrig.

In der Nacht zum Sonntag wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheit Volmarstein um 3.39 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Heilkenstraße alarmiert.

Lichterloh in Flammen

Als das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug bereits kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrifft, steht ein Auto im hinteren Bereich komplett in Flammen. Ein sofort eingeleiteter Löschangriff durch einen Trupp unter Atemschutz zeigte schnell Wirkung: Der Fahrzeugbrand war kurze Zeit später gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf einen unmittelbar daneben parkenden PKW konnte verhindert werden, so die Freiwiliige Feuerwehr Wetter.

Nach abschließender Kontrolle des PKW mit der Wärmebildkamera wurde dieser durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Foto: Feuerwehr Wetter / WP

