Nächtlicher Raubüberfall auf 24-Jährigen mitten in Herdecke

Herdecke. Geschlagen und bestohlen haben fünf unbekannte Männer einen 24-jährigen Herdecker auf einem Parkplatz in der Innenstadt. Sie flüchteten in Pkws.

In der Nacht zu Donnerstag wollte ein alkoholisierter 24-jähriger Mann aus Herdecke während eines Spaziergangs an der Ruhr gegen 23.30 Uhr eine Abkürzung über den Parkplatz eines in der Innenstadt ansässigen Geschäfts nehmen. Laut Angaben der Polizei trafen kurze Zeit später zwei Fahrzeuge mit insgesamt fünf männlichen Insassen ebenfalls auf dem Parkplatz ein. Die fünf Männer stiegen aus den Fahrzeugen aus und schlugen auf den Herdecker ein, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Er wurde später im Krankenhaus ambulant behandelt. Außerdem entwendeten die bislang unbekannten Täter die Goldkette des jungen Herdeckers im vierstelligen Wert. Alle fünf Männer begaben sich daraufhin wieder in ihre Fahrzeuge und entfernten sich vom Tatort. Eine Nahbereichsfahndung der eingesetzten Kräfte verlief negativ. Wie Isabell Kircher, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Schwelm, auf Nachfrage erklärte, habe es für die Tat einen Zeugen gegeben, der unter anderem beobachtet, wie der am Boden liegende Herdecker von den Unbekannten geschlagen wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

