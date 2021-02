ÖPNV Nahverkehr: Zugausfall in Wetter, Bus 376 hält nicht in Ende

Wetter/Herdecke. Weichenstörung im Raum Wetter und in Bochum: Am Freitag gibt es wieder Probleme im Zugverkehr. Die Buslinie 376 fährt ungewohnt durch Herdecke.

Am Freitagmittag verkündete die Bogestra eine Nachricht, auf die viele Herdecker seit dem Schneefall am Sonntag warteten: Auf der Linie 376 sind wieder Busse unterwegs. Allerdings enden die Fahrten den Angaben zufolge in Herdeckes Innenstadt, momentan gehe es nicht weiter bis nach Hagen-Vorhalle. Noch eine schlechte Nachricht: In West- und Kirchende entfallen die Haltestellen Ender Friedhof, Ender Mitte, Eicklohweg, Huser Feld, Rostesiepen, Westende, In der Schlange, Weg zum Poethen und Wilhelm-Huck-Straße.

In der Nachbarstadt wiederum bekamen Fahrgäste am Freitagmorgen die Folgen von Weichenstörungen zu spüren. Nach Angaben des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) bestand das Problem im Raum Wetter bis zum Mittag, erst danach konnten etwa Züge wie der Regionalexpress 4 wieder ohne Einschränkung auf dem Streckenabschnitt entlang der Ruhr rollen.

Regelbetrieb angekündigt

Damit nicht genug: Eine Weichenstörung im Raum Bochum-Langendreer hatte den Zugverkehr zwischen Essen und Hagen (mit Halt in Wetter) ebenfalls beeinträchtigt, zwischenzeitlich fuhr nichts auf der Strecke. Als Ersatz für die Linien RE 16 und RB 40 gab es einen Busnotverkehr der Firma Reimann Reisen. Somit hatten sich Pendler nur kurz über die Ankündigung freuen können, dass die Züge auf besagter Strecke wieder auf dem Regelweg unterwegs seien. Teil dieser Nachricht war auch die Einschränkung, dass es zu Verspätungen, Teil- und Komplettausfällen kommen könne und es teilweise nur ein vermindertes Sitzplatzangebot gebe.

Bis auf Weiteres falle immer noch die S 5 witterungsbedingt aus.