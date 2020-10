Nandu grast mit Pferd: Herdecker Familie mag exotische Tiere

Ende. Nandus an der Ender Talstraße: Eine Familie in Herdecke freut sich über drei heranwachsende Küken. Laufvogel-Trio teilt sich Rasen mit Tinker-Duo

Der Leser am Telefon klingt aufgewühlt und überrascht. „Haben Sie gesehen, dass auf einer Wiese an der Ender Talstraße ein Vogel Strauß herumläuft?“ Klingt nach einer interessanten Geschichte.

Die beginnt mit einer Klarstellung. Bei den außergewöhnlichen Tieren, die seit einigen Tagen auf einem eingezäunten Feld zwischen der vielbefahrenen Straße und der Kemnade zu sehen sind, handelt es sich um Nandus. Und zwar um drei Laufvögel, die der Familie von Felice La Forza gehören und die sich im Ender Tal das Gras mit zwei schönen Pferden (Tinker) teilen.

„Wir interessieren uns für besondere Tierarten und waren mit unseren Kindern vor einiger Zeit auf einer Straußen-Farm“, berichtet der Herdecker, den manche als heimischen Fußballer kennen könnten. Doch nach dem Besuch stand für Felice La Forza fest: Wegen recht hoher Auflagen zur Strauß-Haltung komme dieser Laufvogel nicht infrage. Für die verwandten Nandus gelten nicht ganz so strenge Vorgaben. Also stöberte die Familie im Internet, informierte sich und schrieb dann Züchter an.

„Wir haben schließlich drei Nandu-Küken gekauft, die nicht miteinander verwandt sind“, erzählt der Familienvater und Arzt. Nachdem die jungen und flugunfähigen Zweibeiner am Hof in Ende eingetroffen waren, verbrachten sie viel Zeit unter der Wärmelampe. „Sie sind jetzt alle acht Wochen alt und können wohl eine Körpergröße von bis zu 1,40 Metern erreichen. Wir füttern noch ein bisschen zu, ansonsten reicht ihnen das Gras von der Wiese.“

La Forza erzählt, dass für die Haltung beispielsweise die Größe der Auslaufzone relevant sei. „Schließlich sollen sich diese Laufvögel auch gewissermaßen austoben können. Hier bei uns haben sie genug Platz.“ Die Wiese müssen sich die zwei Hennen und der junge Hahn („Für sie denken sich unsere Kinder derzeit noch Namen aus“) mit Hinggi und Jacko teilen. Dabei handelt es sich ebenfalls um besondere Tiere: Die schwarz-weiß gefleckten Pferde gehören zur Tinker-Rasse und lassen sich auch reiten. „Das Duo war erst neugierig und skeptisch, als die Nandus auch auf ihrer Wiese grasten. Nachdem wir alle erst einmal voneinander getrennt hatten, verstehen sich die fünf Tiere mittlerweile ganz gut. Das ist ein fröhliches Miteinander, manchmal suchen die jungen Laufvögel ihrer Natur entsprechend auch Schutz bei den Pferden.“

Macht all das nicht viel Arbeit? „Der Nandu ist ein Allesfresser und nimmt das, was auf der Wiese wächst“, erklärt der Herdecker. Er gebe bei den Fütterungen manchmal noch mit Eiweiß angereicherte Pellets hinzu. Auch mit entsprechenden Leckereien lasse sich das junge Trio auch weitgehend problemlos in den auszumistenden Stall locken. Den müssen sie sich aber nicht mit den beiden Pferden teilen, schließlich haben auch Nandus gewissermaßen ein Anrecht auf Privatsphäre.

Ein Hobby, Züchtung möglich

„Wir machen all das gerne in unserer Freizeit und als Hobby“, sagt der Familienvater, der eine künftige Züchtung nicht ausschließen will. „Mal gucken und abwarten, wie sich die Drei entwickeln.“ Bisher habe es nur erfreuliche Reaktionen gegeben. „Freunde und Nachbarn kommen gerne, um sich die Nandus anzugucken. Fremde fragen neugierig und sind dann meist begeistert, wenn sie sich die Tiere anschauen.“

Übrigens: Die Familie von Felice La Forza hält auf ihrem Hof in Ende neben zwei Hunden obendrein auch noch 14 Hühner. Da bietet sich natürlich ein Vergleich an. „Bis die Nandus Eier legen, dauert es rund ein Jahr. Die sind dann auch essbar und sind so groß wie acht oder gar 13 Hühnereier.“