Freizeittipp Nervenkitzel in der Bleichsteinhalle, Absacker beim Waldfest

Das Wochenende ist voll mit Veranstaltungen. Die Redaktion hat die Toptipps herausgefiltert und stellt sie vor.

Entweder, oder? Nach dem Schützenfest zur Aftershowparty mit Deutschrap-Legenden? Oder nach dem Nervenkitzel in der Bleichsteinhalle auf einen Absacker auf das Waldfest. Wieso nicht mal Events kombinieren?

Das Waldfest wird 50

Großes Programm zum runden Geburtstag: Bereits zum 50. Mal findet das von den Handballern der HSG Wetter/Grundschöttel veranstaltete Waldfest hinter der alten Grundschule in Grundschöttel statt. Aufgrund des Jubiläums haben sich die Veranstalter diesmal nicht lumpen lassen. Auf gleich vier Livebands, den Volmarsteiner Jugendspielmannszug, Tombola und diverse andere Highlights können sich die Gäste am kommenden Wochenende freuen.

Das Waldfest in Wetter Grundschöttel (hinter der alten Grundschule). Fr. 2.- So. 4. Juni. Eintritt frei.

Schützenfest in Herdecke

Der Schützenverein Vereinigter Schnee-Ende lädt zum Königs- und Bürgerschießen. Während am kommenden Samstag die Vereins-Schützen beim Königsschießen beäugt werden können, kann jeder interessierte Bürger am Sonntag beim Bürgerschießen selbst zum Luftgewehr greifen. Für das leibliche wohl ist gesorgt und neben der Tombola gibt es für die ganz kleinen auch eine Hüpfburg.

Königs- und Bürgerschießen beim Schützenverein Schnee-Ende in Herdecke. Sa. 3. Juni und So. 4. Juni, ab jeweils 13 Uhr. Eintritt frei.

Entscheidung für HSG Herdecke

Am kommenden Samstag brennt die Bleichsteinhalle in Herdecke. Wenn die heimischen Landesliga-Handballer die Gäste aus Arnsberg um 17 Uhr empfangen, geht es sprichwörtlich um Alles! Im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga müssen die Hausherren einen 5-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Keine leichte Aufgabe.

Relegation Verbandsliga: HSG Herdecke/Ende – SG Ruhrtal. Sa. 3. Juni, 17:00 Uhr. Bleichsteinhalle in Herdecke. Eintritt: 5 Euro.

Hip-Hop Legenden in Witten

Ein Line-Up das sich gewaschen hat: Pioniere des Deutsch-Raps geben sich am Wochenende in der Wittener Werkstadt das Mikrofon in die Hand. Torch, Toni L und MC Rene können als Mitbegründer des Deutschen Hip-Hops bezeichnet werden und sind seit den 90er Jahren auf den Bühnen Europas aktiv. Mit Lena Stoehrfaktor ist auch die weibliche Unterstützung garantiert.

„Bring the Beat Back“ – in der Werkstadt in Witten. Sa. 3. Juni. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: 20,80 Euro.

