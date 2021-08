Neubau für Pflege- und Wohnheim in Herdecke wächst

Herdecke. Der Neubau für ein Pflege- und Wohnheim an der Goethestraße wächst. Er vervollständigt das Convivo-Angebot in Herdecke.

Ein Netzwerk unter den Gesundheitsanbietern hat Altenheim-Betreiber Convivo den Herdecker Politikerinnen und Politikern angekündigt. An diesem Netzwerk wird fleißig geknüpft. Wo an der Goethestraße früher einmal Pflegeschwestern wohnten, dann die Familienberatungsstelle des GVS und zuletzt Flüchtlinge untergebracht waren, nimmt mittlerweile ein Neubau Gestalt an. Länger schon war für Abriss, Ausschachten und die Bodenplatte das Gelände an dem Zugang zum Convivo-Park abgesperrt. Nun sind auch die Abmessungen der Geschosse erkennbar. Pflege- und Wohnheim-Plätze sollen das Convivo-Angebot an der Goethestraße vervollständigen. Das Unternehmen hat in Herdecke weitere Standorte am Nacken, in Kirchende und im Quartier Ruhr­aue.

