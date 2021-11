Neubeginn und Abschied in Herdeckes SPD

Herdecke. Die SPD hat einen neuen Vorstand gewählt, den alten Bundestagskandidaten verabschiedet und den Neuen begrüßt.

In ihrer Jahreshauptversammlung wählten die Delegierten der Herdecker SPD Prof. Dr. Uli Schwellenberg erneut zum Vorsitzenden. Dem neuen Vorstand gehören die folgenden Mitglieder an: Stellvertreter und Stellvertreterinnen: Sylke Gröne, Carsten Adamet, Gustav Müller; Kassierer: Detlev Meyer, Stellvertreterin: Gaby Ehrlich; Schriftführerin: Martina Riezler, Stellvertreter: Klaus Klostermann; Beisitzer: Florent Gecay, Michael Habschick, Klaus Kaiser, Peter Schlusnus.

Als Gäste begrüßte Karin Striepen, stellvertretende Bürgermeisterin und Leiterin der Jahreshauptversammlung, den ausgeschiedenen Bundestagsabgeordneten Ralf Kapschack, den neuen und direktgewählten Bundestagsabgeordneten Axel Echeverria und die Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ. Ralf Kapschack, der acht Jahre als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter Herdecke im Bundestag vertreten hat, nahm den besonderen Dank für seine Verdienste von Seiten des Vorsitzenden Uli Schwellenberg entgegen. Dieser betonte, dass Ralf Kapschack bei der Einwerbung der millionenschweren Fördermittel für das Herdecker Freibad sowie für das Bleichsteinhallenbad besonders unterstützend tätig war. „Ohne diese Fördermittel sähe der Gestaltungsspielraum unserer Gemeinde wesentlich schlechter aus,“ so Schwellenberg. Großen Applaus gab es für den neuen Bundestagsabgeordneten Axel Echeverria, der direkt in den Bundestag einzog. Die Delegierten wünschten ihm viel Erfolg für die Arbeit in den nächsten vier Jahre im Wahlbezirk selbst und im Bundestag in Berlin. Der Vorstand der SPD Herdecke bedankte sich bei Dr. Nadja Büteführ „für ihren großen Einsatz in Düsseldorf und in den Städten Herdecke und Witten“. Besonderen Dank erhielt Nadja Büteführ auch für ihre Bereitschaft, die Fraktionsspitze im Rat der Stadt Herdecke zu übernehmen.

