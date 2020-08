Neue Angebote für Opernfreunde aus Wetter und Herdecke

Die Besucher erwartet in Dortmund eine spektakuläre Bühnenshow.

Wetter. Gleich zwei Stücke im Kurz-Abo bietet das Stadtmarketing Wetter für die Dortmunder Oper an. Bus-Transfer inklusive.

Kulturfreunde dürfen sich freuen. Für die aufgrund der Corona-Pandemie gekürzte letzte Theatersaison 2019/2020 bietet der Stadtmarketing für Wetter e.V. in Kooperation mit den Dortmunder Bühnen nun für dieses Jahr noch zwei Theaterfahrten zu ausgewählten Vorstellungen ins Dortmunder Opernhaus an.

Ob Oper, Operette, Musical oder Ballett – Tina Huth und John Fiolka konnten erneut ein attraktives Kurz-Programm zusammenstellen. Die Abonnenten dürfen Sie sich auf begeisternde Theaterabende freuen. Nikolaus Habjan ist ein Theatermagier – egal ob als Regisseur, Puppenspieler oder Kunstpfeifer, er verzaubert sein Publikum.

Singspiel von Mozart

Somit ist es für ihn ein Leichtes, aus der Not der Corona-bedingten Auflagen eine Tugend zu machen und mit seinem Debüt als Dortmunder Hausregisseur kurzerhand ein kleines Opern-Juwel zu präsentieren: In einer eigens dafür konzipierten Fassung bringt er Wolfgang Amadeus Mozarts beliebtes Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ (Sonntag, 6. September, 20 Uhr) mit seinen liebevoll gestalteten Puppen auf die Bühne des Opernhauses.

Wer dabei an klassisches Marionettentheater denkt, der irrt jedoch – Habjans Figuren sind äußerst menschlich: vielschichtig, charaktervoll, hoch artifiziell und jede einzelne ein Unikat. Unter seiner kunstvollen Führung scheinen sie zum Leben zu erwachen und entführen ihr Publikum tief hinein in die exotische Welt des Serails von Bassa Selim. Gemeinsam mit den Sänger*innen des Opernensembles erzählen sie die abenteuerliche Geschichte um den Befreiungsversuch der schönen Konstanze.

Besondere Zeiten verlangen besondere Maßnahmen – und besondere Stücke. „Songs For A New World“ (Sonntag, 18. Oktober, 19 Uhr) ist sowohl inhaltlich wie auch formell ein durchaus ungewöhnliches Musical, in dem weniger mehr bedeutet und im Kleinen Großes verhandelt wird. Die insgesamt 19 revueartig aneinandergereihten Songs und Szenen sowie 19 voneinander unabhängigen Geschichten verknüpft Komponist und Autor Jason Robert Brown, dreifacher Gewinner des Tony-Awards, durch das individuelle Erleben des einzigartigen Augenblicks.

Intime Charakterstudien

In intimen Charakterstudien verkörpern vier Sänger und Sängerinnen die unterschiedlichen Figuren mit ihren jeweiligen inneren Konflikten. Begleitet werden sie von einem Instrumental-Cast bestehend aus Bass, Schlagzeug, Keyboard, Perkussion und Klavier, der die Situationen mitreißend untermalt. Inszeniert wird das Ganze von Regisseur Gil Mehmert. An der Oper Dortmund stellte er seine Klasse bereits mit seinen Inszenierungen von West Side Story sowie zuletzt Jekyll Hyde eindrucksvoll und erfolgreich unter Beweis.