Neue Attraktion: Weinberg am Koepchenwerk Herdecke erkunden

Herdecke. Am Samstag starten Führungen am Hengsteysee, wo Gäste erst Industriegeschichte erleben und dann den Hang erklimmen. Dort gibt es eine Weinprobe.

Neue Attraktion am Koepchenwerk: An diesem Samstag starten Kombiführungen mit einer Begehung des Weinbergs. Project Vino bietet in Kooperation mit der Stiftung für Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur als Eigentümerin der Anlage ab dem 15. Juli Touren am Hang zwischen den Rohrleitungen an.

Los geht es in der Maschinenhalle des Denkmals am Hengsteysee, wo die Gäste eine Dreiviertelstunde lang in die Industriegeschichte des früheren Pumpspeicherkraftwerks eintauchen können. Anschließend folgt der Aufstieg über 340 steile Treppenstufen hinauf zum Weinberg. Dort erhält die Besuchergruppe Infos zu den Aktivitäten von Project Vino um den Herdecker Hobby-Winzer Elias Sturm. Dazu gehört eine Weinprobe mit drei verschieden Biosorten. Die Premiere an diesem Samstag startet um 17 Uhr, die Tour um 15 Uhr findet entgegen erster Veröffentlichungen nicht statt.

Die Führungen dauern bis zu zweieinhalb Stunden und kosten 25 Euro pro Person (maximal 15 pro Gruppe). „Wir haben schon einige Anmeldungen für den Auftakt und weitere Termine“, so Elias Sturm. Buchungen für den 22. Juli, 5. und 19. August, jeweils um 15 und 17 Uhr, unter www.projectvino.de. Für Gruppen ab zehn Personen können auch flexible Termine (nach Wunsch) vereinbart werden. gerb

