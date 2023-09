Neue Helme: Abus und VfL Bochum verlängern die Partnerschaft

Volmarstein/Bochum. Das Thema Fahrrad steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit des Fußball-Bundesligisten mit dem Unternehmen und Weltmarktführer aus Volmarstein.

Ein Hauch von Bundesliga-Fußball weht auch durch Volmarstein. Dort hat der Weltmarktführer Abus bekanntlich seinen Sitz. Nun hat das hiesige Unternehmen gemeinsam mit einem Verein verkündet, dass sie ihre Partnerschaft fortsetzen. Es handelt sich um den VfL Bochum.

Die Pressemitteilung beginnt mit einer Werbebotschaft: „Wenn es um Schutz und Sicherheit geht, ist Abus ganz vorne dabei. Dementsprechend baut der VfL Bochum die erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinem Partner aus: Die August Bremicker Söhne KG bleibt für mindestens ein weiteres Jahr, bis zum Sommer 2024, Netzwerk-Partner der blau-weißen Fußballer.“ Abus biete speziell in den Bereichen Haussicherheit, Objektsicherheit und Mobile Sicherheit ein breites Sortiment innovativer Sicherheitslösungen.

Kurzer Ausflug in die Historie

Etwas Geschichte gehört wohl auch dazu. In der fast 100-jährigen Firmengeschichte habe sich Abus, 1924 gegründet, von der familieneigenen Kellerschmiede zu einer weltweit erfolgreichen Unternehmensgruppe für Sicherheit entwickelt. Und: Heute ist Abus ein global agierendes Unternehmen, das in vierter und fünfter Generation von der Inhaberfamilie geleitet wird.

Zum Wesentlichen: Bereits in der vergangenen Saison habe der VfL mit seinem Netzwerk-Partner Lizenzprodukte für Fans entwickelt. Diese können sich nun erneut auf „exklusive Produkte freuen, inklusive einer Neuauflage des Fahrradhelms“, heißt es. Zudem unterstütze Abus den VfL beim Ausbau des Fahrradparkplatzes an der Kugelstoßanlage. Schon seit dem ersten Heimspiel dieser Saison stehen am Vonovia Ruhrstadion den Angaben zufolge noch mehr sichere Stellplätze zur Verfügung.

Werte eines Familienunternehmens

„Sicher, zuverlässig, stabil – diese Werte verkörpert Abus als Familienunternehmen“, sagt Tim Jost, Direktor Marketing und Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung beim VfL. „Abus fungiert als zentraler Wegbegleiter im Hinblick auf das Thema Mobile Sicherheit beim VfL. Ferner freuen wir uns, gemeinsam mit unserem Netzwerk Partner weitere exklusive Lizenzprodukte gestalten und anbieten zu können. Mit dem Fahrradhelm von Abus steht einer sicheren Fahrt zum Vonovia Ruhrstadion nichts im Wege.“

„Die Kooperation zwischen ABUS und dem VfL Bochum war 2022/2023 mit dem Verkauf der Fahrradhelme und den gemeinsamen Netzwerk-Aktivitäten bereits eine sehr erfolgreiche Saison. Dies wollen wir in der diesjährigen Saison mit zusätzlichen Aktionen weiter toppen. Wir freuen uns auf unvergessliche Momente für Fans von ABUS und für Fans des VfL Bochum“, sagt Matthias Hubert, Global Head of E-Commerce bei Abus (Mobile Sicherheit).

