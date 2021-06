Neue JuLis wollen sich für Wetter „voll ins Zeug legen“

Wetter. Ein neuer Ortsverband der Jungen Liberalen hat sich in Wetter gegründet. Und das sind die Ziele des liberalen Nachwuchses.

Politischer Nachwuchs in der Harkortstadt nun auch bei den Liberalen: Am vergangenen Samstag hatten die Jungen Liberalen Ennepe-Ruhr zu einem Stadtkongress zur Gründung der JuLis Wetter eingeladen. Aufgrund steigender Mitgliederzahlen der JuLis in Wetter war es nun möglich, wieder einen Ortsverband zu gründen. Der Stadtkongress fand unter Einhaltung eines Hygienekonzepts im Vereinsraum neben der Elbschehalle in Wengern statt.

Sebastian Fink gewählt

Zum neuen Vorsitzenden des Ortsverbandes wurde der 22-jährige Student der Wirtschaftswissenschaften, Sebastian Fink, gewählt. „Nun kann auch unsere Generation bei den JuLis endlich wieder in Wetter politischen Einfluss nehmen und die Sicht der Jungen repräsentieren“, äußerte sich Fink entschlossen. Den neuen Vorstand vervollständigen der 15-jährige Schüler Leon Finke (stellv. Ortsverbandsvorsitzender) und Jenny Westermann (Schatzmeisterin), die die Freien Demokraten als Sachkundige Bürgerin im Jugendhilfe- und Schulausschuss vertritt.

Viele Ideen

„Nach unserer Gründung können wir uns nun voll ins Zeug legen und uns politisch in unserem schönen Städtchen engagieren”, zeigte sich Leon Finke motiviert. Viele Ideen haben die Jungen Liberalen bereits. Die Schulen müssten weiter modernisiert und digitaler werden. Auch bei den Angeboten für Jugendliche sehen die Jungen Liberalen Nachholbedarf. So fehle es schlichtweg an Aufenthaltsorten für Jugendliche. Explizit begrüßen sie die Bestrebungen, ein Jugendparlament zu gründen. Zur Wahl gratulierten auch die geladenen Gäste, die es sich nicht nehmen ließen, ein paar nette Grußworte an die neu gegründete Jugendorganisation der Freien Demokraten zu richten.

Auf gute Nachbarschaft

Enric Tange, selbst JuLi-Vorsitzender in Herdecke und Landtagskandidat für die Liberalen bei der Landtagswahl im kommenden Jahr, freute sich in seinem Grußwort auf die gute Nachbarschaft der JuLi-Ortsverbände. Anna Neumann, stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Liberalen und Bundestagskandidatin bei der Bundestagswahl im Herbst, unterstrich in ihrem Grußwort die Möglichkeiten, als junge Generation die politischen Entscheidungen aktiv mitgestalten zu können. Dies sei in dieser Form nur bei den Liberalen möglich. André Menninger, Stadtverbandsvorsitzender der FDP Wetter, lobte die Motivation der JuLis, sich aktiv mit einzubringen „Ich bin froh, dass sich die junge Generation politisch engagiert und auch in Wetter aktiv für ihre Interessen einstehen möchte. Nicht nur die Monate der Pandemie haben gezeigt, dass die Belange der jungen Menschen in der Politik viel zu häufig unbeachtet bleiben.“ Menninger erneuerte daher auch die Einladung der FDP für einen konstruktiven Dialog mit der Stadtratsfraktion, um so jugendpolitische Themen noch stärker in den Rat einbringen zu können. „Natürlich muss es auch langfristig unser Ziel sein, weiter die Jugend für die jungen Liberalen zu gewinnen und unsere Mitgliederzahl weiter wachsen zu lassen”, betonte Sebastian Fink noch einmal in seinen Schlussworten.

Kontakt Interessierte sind immer willkommen und können gerne unter der Mail: sebastian.fink@tu-dortmund.de Kontakt aufnehmen.

