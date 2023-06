Neue Kompaktschwimmkurse für Kinder in Wetter

Wetter . Sechs neue Kompaktschwimmkurse bietet die Stadt Wetter in den Sommerferien an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Stadt Wetter bietet in den Sommerferien im Lehrschwimmbecken an der Köhlerwaldstraße 12 sechs neue Kompaktschwimmkurse für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren an. Drei Kurse starten am 26. Juni, drei am 10. Juli. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter der Mailadresse schwimmkurs@stadt-wetter.de.

Nähe zu Ruhr und Harkortsee

„Wir wollen als Stadt verstärkt Anstrengungen unternehmen, den Kindern in unserer Stadt das Schwimmen beizubringen. Wir sind in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass unsere Kinder schwimmen lernen. Gerade auch in unserer Stadt, die an Ruhr und Harkortsee liegt“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. Gerade nach den zurückliegenden Corona-Jahren sei offensichtlich geworden, dass die Kinder hier Nachholbedarf hätten, da während der Pandemie keine Schwimmkurse stattfinden konnten.

Kompaktkurse über zehn Stunden

Deshalb bietet die Stadt Wetter nun Intensivkurse in den Sommerferien an. Die insgesamt sechs neuen Kompaktkurse (10 Stunden) finden jeweils an jedem Wochentag statt. Die Maximalbelegung pro Kurs beträgt zwölf Kinder, die Kursgebühr liegt bei 65 Euro. Anmeldung per Mail unter schwimmkurs@stadt-wetter.de

Zwei Zeiträume

Drei Kurse finden im Zeitraum vom 26. Juni bis 7. Juli statt. (Uhrzeiten: 9 – 10 Uhr, 13 – 14 Uhr und 14 bis 15 Uhr). Weitere drei Kurse werden vom 10. bis 21. Juli angeboten (Uhrzeiten: 9 bis 10 Uhr, 13 bis 14 Uhr und 14 bis 15 Uhr).

Sicherheit der Kinder fördern

Es wäre schön, wenn bei der Anmeldung bereits der favorisierte Zeitraum und die gewünschte Uhrzeit angegeben wird. „Mit der Wiedereröffnung des städtischen Sport- und Freizeitbades im Herbst wollen wir dort zukünftig einen besonderen Fokus auf die Schwimmausbildung legen und damit die Sicherheit unserer Kinder fördern“, so Hasenberg.

