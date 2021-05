Die neue E-Ladestation inklusive zweier markierter Stellflächen am Naturbad-Parkplatz in Alt-Wetter.

Mobilität Neue Ladestation für Elektro-Fahrzeuge am Freibad in Wetter

Wetter. Am Freibad in Wetter gibt es nun zwei Parkplätze für Elektro-Autos vor einer AVU-Ladesäule. Die Stadt nennt weitere Möglichkeiten und Vorhaben.

Am Freibad-Parkplatz hat die Stadt Wetter in Kooperation mit dem heimischen Energieversorger AVU eine Ladestation für E-Autos inklusive zweier markierter Stellplätze installiert. Neben dem Service für Fahrer von E-Autos sei dies eine weitere Chance zum nachhaltigen Klimaschutz vor Ort.

Weitere E-Ladesäulen mit jeweils zwei Lademöglichkeiten stehen im Stadtgebiet auf dem Parkplatz vor dem Rathaus, am Bahnhof (Parkplatz neben P+R-Parkhaus, Eigentümerin der Ladesäule dort ist die AVU), in Volmarstein am Parkplatz Hauptstraße 35 sowie in Wengern auf dem Henriette-Davidis-Platz.

Eine weitere E-Ladestation am Stadtsaal ist in Vorbereitung.

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter