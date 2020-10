Neue Reihe: Kirche in Wetter gibt der Jugend eine Stimme

Wegen Corona vor reduziertem Publikum: Der 19-jährige Fynn Obermann spricht in der Reihe Out of the Box im Gottesdienst in Grundschöttel

Wetter. Junge Menschen haben etwas zu sagen. In der Christuskirche in Grundschöttel in Wetter bekommen sie ein Forum.

Pünktlich um halb elf endete das Glockenspiel, dass zum Gottesdienst in die evangelische Christuskirche in Wetter-Grundschöttel lud. Die Türen wurden geschlossen, und die gut 60 Gäste nahmen auf ihren Bänken Platz. Unter der Begleitung der Orgel betrat Pfarrer Thorsten Chr. Hansen wie gewohnt die Kirche und begrüßte seine Gemeinde zu diesem nicht ganz gewöhnlichen Gottesdienst: In der Veranstaltungsreihe „Out of the Box“ stehen jugendliche Menschen im Mittelpunkt. Sie sollen erzählen, was sie bewegt, denn schließlich gehe es um ihre Zukunft auf diesem Planeten, heißt es Seitens der Kirchengemeinde. Den Anfang machte der 19-jährige Fynn Obermann. Der Rettungssanitäter erzählt, wie er das Leben in der Coronapandemie wahrnimmt und gibt Einblicke in seine Arbeit mit kranken Menschen.

Leben in der Pandemie

Zu Beginn erinnert alles an einen klassischen Gottesdienst. Die Gemeinde betet unter Anleitung des Pfarrers, und der Beamer projiziert die Texte der Lieder an die Wand. Doch schnell wird klar, dass das Thema der ersten „Out oft the Box“ Veranstaltung „Corona – Leben in der Pandemie“ aus gutem Grund gewählt wurde. Auch die Gottesdienste müssen in der Coronakrise ihre gewohnten Abläufe umstellen. Es darf nicht gesungen werden, und der Mund- und Nasenschutz muss die gesamte Zeit getragen werden.

Schon im Eingangsgebet spielte Corona eine große Rolle. Auch die Chöre fehlen. Und trotzdem ist die Kirche, auch wegen der Abstandsregeln, heute gut gefüllt. „Als das Thema bestimmt wurde konnte keiner ahnen, dass es heute so tagesaktuell ist,“ sagt Hansen, bevor er seinen ersten Referenten Fynn Obermann der Gemeinde vorstellt. Dass sich der 19-jährige bereit erklärt hat, aus seinem Leben zu berichten, freut den Pfarrer: „Fynn war hier schon Konfirmand, und wir sind immer noch gute Freunde,“ erklärt Hansen.

Soziale Isolation ist ein Problem

Nach einer knapp halbstündigen Einleitung und Begrüßung durch den Pfarrer war dann Fynn Obermann selbst an der Reihe. Ein Schwerpunkt des Vortrages war die soziale Isolation durch die Coronapandemie. Wegen der Gefahr, die von dem Virus ausgehe, der er als Rettungssanitäter zusätzlich häufiger ausgesetzt sei, müsse er den Kontakt zu seinen Großeltern reduzieren. Das fiele ihm schwer, erklärt er. Er denke aber auch an die vielen Älteren in den Heimen, die in dieser Zeit keinen Besuch bekommen dürfen. Doch auch die jungen Leute im Homeoffice seien inzwischen häufig einsam.

Er selbst hat erst im Sommer sein Abitur bestanden. Darauf sei er sehr stolz – die eingeschränkte Zeugnisvergabe habe die Freude aber etwas geschmälert. Um die Pandemie bestmöglich in den Griff zu bekommen, müssten jetzt alle an einem Strang ziehen: „Wichtig ist, dass man sich an die Regeln hält,“ erklärt Obermann. Nur so ließen sich Zustände wie anfangs in Italien oder in den USA verhindern.

Vor allem im Internet treiben Verschwörungstheoretiker und selbsternannte Spezialisten ihr Unwesen. Fynn Obermann lässt unsachliche Kommentare jedoch nicht einfach so stehen. Häufig stelle er die Fakten klar und kommentiere in den sozialen Medien, sagt er. Das hat auch schon mal Folgen für ihn: „Einmal wurde ich als dummes Gefolge einer unterdrückenden Regierung beschimpft“, berichtet Obermann.

Maskengegner und Coronaleugner

Es frustriere ihn, wenn er zehntausende Maskengegner auf Demonstrationen sehe. „Das sind dann die, die wir ins Krankenhaus fahren,“ sagt der Rettungsassistent. Für ihn ist klar was getan werden muss: „Wir müssen die Maske tragen und den Kontakt untereinander vermindern.“

Nach dem gut 20-minütigen Beitrag gab es dann noch eine gute halbe Stunde Zeit, um über das Gehörte zu diskutieren. „Wir möchten jetzt noch einen Raum bieten, um Ängste zu äußern oder einfach nur zu schimpfen,“ erklärt Pfarrer Hansen. Das Angebot wurde gut angenommen. Viele Gäste teilten ihre Sorgen oder stellten Fragen. Ein Gast bedankte sich beispielsweise bei Fynn Obermann und bei allen anderen Menschen, die im Gesundheitsdienst oder bei der Polizei arbeiten, „ihr macht alle einen super Job.“

Eine Krankenschwester kritisierte die Aussagen der Gesundheitsbranche, dass genug Betten für Coronapatienten zur Verfügung stünden: „Betten kann man nachkaufen, aber das Personal fehlt.“ Es wurden aber auch praktische Fragen gestellt. Ein älterer Herr wollte wissen, wie lange er seine Maske tragen dürfe, bis diese nicht mehr funktioniere. Einigkeit bestand darin, dass die Gesellschaft wieder zu mehr Solidarität finden müsse und, dass die Sensibilität für die leichte Ansteckung wieder steigen müsse.

Am Ende wurde applaudiert.