Neue Schnellteststelle in der Herdecker Fußgängerzone

Erst testen, dann (mit Termin) shoppen. In Herdecke wird das an Markttagen jetzt deutlich erleichtert.

In Herdecke kann man den Besuch auf dem Wochenmarkt jetzt problemlos mit einem Schnelltest verbinden. Ab sofort ist dafür jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr vor dem Shakespeare Pub ein Pavillon aufgebaut. Die Abstriche in der mobilen Einheit führt der Betreiber des Testzentrums am Bleichstein durch.

Die Idee dazu entstand im engen Austausch zwischen Werbegemeinschaft und Stadtverwaltung. Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster hofft, dass auch die Geschäfte in der Innenstadt davon profitieren – frei nach dem Motto: erst testen, dann (mit Termin) shoppen. Einen besseren Ort als den Shakespeare Pub hätten die Verantwortlichen kaum finden können. Die Gaststätte liegt sehr zentral. Der Inhaber stellt dankenswerterweise seine Räumlichkeiten an den Donnerstagvormittagen zur Verfügung. In den Innenräumen befindet sich dann das „Labor“, draußen ist Platz, falls sich eine Warteschlangen vor der mobilen Teststation bilden sollte. Die wird entlang des Gebäudes in die Seitengasse gelenkt.

Und: Der Betreiber des Testzentrums am Bleichstein hat der Stadt zugesagt, zusätzlich an zwei festen Nachmittagen die Woche zu öffnen. Die Öffnungszeiten findet man im Internet: www.schnelltest.nrw.