Neue Touristik-Angebote EN: Mit dem Alpaka auf Wanderschaft

Ennepe-Ruhr. Ausflüge vor der eigenen Haustür: Das Touristik-Angebot im Ennepe-Ruhr-Kreis ist noch einmal größer geworden. Was 2023 alles möglich ist.

Wanderungen mit Alpakas oder mit Eseln. Kräutertouren oder Pilzwanderungen. Mikroabenteuer bei der Burgentour oder auf eigene Faust – die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr macht dieses Jahr vielfältige touristische Angebote.

„Mit unseren kreativen Angeboten wollen wir den Ennepe-Ruhr-Kreis als Tourismusregion bekannter machen und Menschen aus der Region zu Ausflügen vor der eigenen Haustür animieren“, so Tourismusexpertin Sophie Jütte von der EN-Agentur. Bei den Tagestouren lasse sich die heimische Natur auf erlebnisreiche Weise kennen lernen.

Neu im Programm ist eine Pilzwanderung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen bei der Tour, wo und wann Pilze wachsen und welche Funktion sie im Ökosystem Wald haben. Foto: Dietmar Wäsche

Neu im Programm ist eine Pilzwanderung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen bei der dreieinhalbstündigen Tour durch den Wittener Wald, wo und wann Pilze wachsen und welche Funktion sie im Ökosystem Wald haben. Am Ende der Wanderung wird eine warme Pilzsuppe in einem Restaurant serviert und eine Pilzbürste sowie eine Gewürzmischung überreicht. Gut zu wissen: Während des Ausflugs werden die Grundlagen des Sammelns vermittelt, jedoch keine eigenen Pilze gesammelt. Die Pilzwanderungen finden an den Samstagen 16. und 23. September statt. Der Preis wird in Kürze veröffentlicht, ab dann ist auch die Anmeldung möglich.

Ebenfalls neu im Angebot ist eine Alpakatour durch das Hattinger Hügelland. Nach einem gemeinsamen Frühstück wandert die Gruppe zur Alpakafarm, wo die zehn Paarhufer aus den Anden Südamerikas schon warten. Nach einem kurzen Kennenlernen wandern Tiere und Menschen gemeinsam durch die bewaldeten Hügel und meistern den ein oder anderen steilen Anstieg. Die Tour wird an den Sonntagen 21. Mai und am 17. September von jeweils 10 bis 16 Uhr angeboten und kostet 63 Euro.

Die entschleunigende Wirkung einer Eselwanderung durch die Natur ist bekannt. Wie bei der Alpakatour wandern die Zweibeiner nach einem gemeinsamen Frühstück zunächst alleine, bevor die „Expedition Esel“ beginnt. Foto: Eberhard Demtröder

Bereits bewährt haben sich die Kräutertouren durch die Wiesen und Wälder von Breckerfeld, Ennepetal, Herdecke, Schwelm und Wetter. Alle Termine beinhalten einen Spaziergang durch die Natur, die weitere Gestaltung variiert. Bei manchen Touren probiert die Gruppe die gesunden Pflänzchen im Café, Restaurant oder auf der Picknickdecke. Andere verarbeiten die gesammelten Kräuter zu einem Wildkräuteressig für Zuhause. Die Preise für die Kräuterwanderungen liegen je nach Materialkosten zwischen 35 und 43 Euro, die Termine liegen zwischen April und Oktober.

Weiterhin im Angebot der EN-Agentur ist auch die entschleunigende Eselwanderung durch die Natur Breckerfelds. Wie bei der Alpakatour wandern die Zweibeiner nach einem gemeinsamen Frühstück zunächst alleine, bevor die „Expedition Esel“ mit den Langohren Jens, Tommy, Nuck und Maja beginnt. Die rund 12 Kilometer lange Tour wird an den Sonntagen 18. Juni, 20. August und 22. Oktober von jeweils 10 bis 16:30 Uhr zum Preis von 52 Euro angeboten.

An 365 Tagen im Jahr können sich Abenteuerlustige zu einer Burgentour aufmachen. Neun Burgen, Schlösser und Ruinen in Hattingen, Schwelm, Wetter und Witten gilt es bei der interaktiven Tour zu entdecken. QR-Codes an den Attraktionen führen zu einem unterhaltsamen Informationstext zum Standort, in wenigen Klicks führt dieselbe Internetseite zur Buchung der Tour. Für einmalig 19,99 Euro lassen sich Mikroabenteuer in allen vier Städten erleben. Wer überall erfolgreich Zahlenschlösser knackt, Rätsel löst und Objekte oder Lösungswörter findet, kann sich über eine digitale Urkunde freuen.

Anregungen zu weiteren Mikroabenteuern bietet das Fotobuch „Dein Mikroabenteuer im Ennepe-Ruhr-Kreis“. Auf 156 Seiten finden sich Ideen für Wanderungen, Radtouren, Wassersport und Familienausflüge. Die EN-Agentur gibt zudem Tipps zur Ausrüstung, teilt Rezepte für die Brotdose und informiert über den richtigen Umgang mit der Natur. Das Buch ist für 14,99 Euro im Buchhandel sowie im Webshop der EN-Agentur erhältlich. Alle Aktivitäten lassen sich über den Veranstaltungskalender der EN-Agentur buchen www. ennepe-ruhr-entdecken-de Dort finden sich zudem Informationen zu weiteren Ausflugszielen, Übernachtungsmöglichkeiten und gastronomischen Angeboten im Kreisgebiet.

