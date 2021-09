Neue Wanderroute zur Burg Wetter und neue Themenschleife

Wetter. Aus dem Ruhrhöhenweg soll der Ruhr(tal)steig werden. Die Stadt Wetter plant eine Themenschleife mit Stationen Harkortberg, Freiheit und Bahnhof.

Kürzlich erfuhren Her­decker, dass der hiesige Ruhrhöhenweg nicht wie angestrebt als zertifizierte Wanderstrecke optimiert werden kann. Dieses Thema tauchte auch auf der Tagesordnung von zwei Ausschusssitzungen in Wetter auf und steht jetzt erneut auf dem Ablaufplan, wenn an diesem Donnerstag der Rat im Stadtsaal an der Kaiserstraße zusammen kommt,

Wie die Kollegen aus der Herdecker Stadtverwaltung hatte auch Wetters Bau-Fachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer den Fraktionen erläutert, dass das Zertifikat „Qualitätswanderweg“ nach den Vorgaben des Deutschen Wanderverbandes für den betrachteten Teilabschnitt nicht zu erlangen sei. Wesentlicher Grund: der zu hohe Anteil an Verbunddecken, also zu viel Asphalt auf dem Ruhrhöhenweg.

Nach den Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie, die die Kooperationsstädte Wetter, Herdecke, Hagen, Witten und Hattingen für die Internationale Gartenausstellung 2027 in Auftrag gegeben hatten, stand fest: Aus dem Ruhrhöhenweg soll im hiesigen Teilabschnitt – wie berichtet – eine eigenständige und attraktive Wanderstrecke werden. Im Raum stehen Namen wie Ruhrtalsteig oder kürzer Ruhrsteig. „Es gibt Fördermittelgespräche mit der Bezirksregierung Arnsberg zur Umgestaltung“, berichtete kürzlich Birgit Gräfen-Loer.

Die Fachbereichsleiterin ging zudem auf eine Besonderheit für Wetter ein. Während der bestehende Ruhrhöhenweg das hiesige Stadtgebiet nur im Norden (auf dem Kamm des Ardeygebirges) streift, führt der neu geplante Verlauf zunächst zum Harkortturm und weiter zur Burgruine und Freiheit. Über die Parkanlage Alter Friedhof und die Gartenstraße geht es in Richtung Schnodderbach und zurück auf den bestehenden Ruhrhöhenweg Richtung Herdecke und Witten.

Die Machbarkeitsstudie zeige zudem Möglichkeiten auf, weitere kleinere „Themenschleifen“ abgehend vom Hauptwanderweg in den einzelnen Städten zu entwickeln. Die Burgruine gilt dabei als Anknüpfungspunkt an das innerstädtische Wegeleitsystem, um Gäste beispielsweise auch zum Seeufer, ins Zentrum oder zu anderen Sehenswürdigkeiten der Harkortstadt zu locken. Das soll auch über die neue Themenschleife „Alt-Wetter – Harkortberg“ erfolgen, die auf 6,2 Kilometern als Rundweg mit einem möglichen Startpunkt am Bahnhof hinauf zum Fachwerkviertel Freiheit und von dort hinunter zum Harkortsee führen soll.

Weitere Gespräche mit verschiedenen Beteiligten stehen aus.

Personalien zur Sparkassen-Fusion

Auf der Tagesordnung zur Ratssitzung an diesem Donnerstag steht auch ein Thema, das in den letzten Wochen wenig Aufmerksamkeit erregte: die Vereinigung der Sparkassen Gevelsberg-Wetter und Ennepetal-Breckerfeld.

In dem vorliegenden Beschlussvorschlag müssen die Fraktionen über die Besetzung in verschiedenen Gremien der bald fusionierten Sparkasse abstimmen. Es geht zum Beispiel darum, welche sachkundigen Mitglieder die Stadt Wetter in der Verbandsversammlung des neuen Zweckverbandes vertreten und wer in den Verwaltungsrat oder in zwei Ausschüsse des vergrößerten Kreditinstituts rückt.

Zusammenlegung beschlossen

Hintergrund: In der Ratssitzung am 1. Juli 2021 hatte der Rat der Stadt Wetter bereits der Sparkassen-Fusion zugestimmt. Damit geht auch eine Neubesetzung der Gremien (Zweckverbandsversammlung, Verwaltungsrat, Hauptausschuss sowie Risikoausschuss) einher.

Ziel der Fusion sei die Sicherstellung einer dauerhaften und qualitativ hochwertigen Beratung der Privat- und Firmenkunden im Geschäftsgebiet der jetzigen Sparkassen Ennepetal-Breckerfeld und Gevelsberg-Wetter. Mit Blick auf anhaltende Herausforderungen wie Niedrigzinsen, Digitalisierung, die sogar noch zunehmende Regulatorik und ein massiv geändertes Kundenverhalten halten die Verantwortlichen den Zusammenschluss zum 1. Januar 2022 für die beste Lösung.

Die öffentliche Ratssitzung beginnt am 30. September um 17 Uhr im Stadtsaal an der Kaiserstraße

