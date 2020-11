Neueinstellungen bei Burg-Wächter in Volmarstein trotz Krise

Financial Director Christopher Lüling von Burg-Wächter begrüßt die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale in Volmarstein: (von links) Carina Pollack, Andreas Blumberg, Christopher Lüling, Marc Münster, Alina Kraft, Bianca Pagenkämper und Daniele Ruggieri.

Volmarstein. Der Sicherheitsspezialist Burg-Wächter aus Volmarstein verstärkt die Belegschaft mit neuen Mitarbeitern. Und das trotz schwieriger Corona-Zeiten.

Positive Signale aus Volmarstein in Corona-Zeiten: Das Unternehmen Burg-Wächter, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, stellt neue Mitarbeiter ein.

Die Corona-Krise hat das Miteinander in der Gesellschaft spürbar verändert. Abstand halten, Mund-Nasen-Bedeckung und Hygieneregeln bestimmen unseren Alltag. Auch die Wirtschaft ist von der Pandemie getroffen, heißt es einleitend in Mitteilung des Sicherheitsspezialisten. Trotz der weiterhin herausfordernden Situation gestaltet Burg-Wächter nach eigenen Angaben die Zukunft und verstärkt die Belegschaft mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Die Corona-Pandemie hat unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in den vergangenen Monaten so stark geprägt wie kein anderes Ereignis in den vergangenen Jahrzehnten“, schreibt das Unternehmen. Auch der Traditionsbetrieb war vom Lockdown im Frühjahr und dessen Auswirkungen betroffen – und das ausgerechnet im Jahr des 100. Firmengeburtstags.

Strategische Positionen neu besetzt

Nichtsdestotrotz will der Sicherheitsspezialist aus Wetter optimistisch in die Zukunft blicken und hat demnach sein Team in den vergangenen Monaten konsequent verstärkt. Sowohl am Stammsitz in Volmarstein als auch in der größten Produktion und Produktentwicklung in Meinerzhagen wurden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. „Wir zeigen mit den Neueinstellungen und den strategischen Neubesetzungen wichtiger Positionen, dass wir gut aufgestellt in die Zukunft gehen“, sagt Christopher Lüling, Financial Director von Burg-Wächter und Urenkel des Firmengründers Alfred Lüling.

Laut Mitteilung wurden in den vergangenen Monaten gleich drei Führungspositionen im Unternehmen neu besetzt. Seit Mai verantwortet Marc Münster den Export, Andreas Blumberg leitet seit September die Abteilung Marketing und Kommunikation. Beide sind in der Firmenzentrale in Volmarstein ansässig. Mesut Korkut ist ebenfalls im September zu Burg-Wächter gestoßen. In Meinerzhagen leitet er die Abteilungen mechanische Entwicklung und Werkzeugbau. Alle drei verbindet die langjährige Erfahrung in ihren Bereichen und die Freude, ein Traditionsunternehmen zielgerichtet für die Zukunft auszurichten.

Einstellungen in Wetter, Meinerzhagen und im Außendienst

Ganz frisch im Team ist Carina Pollack. Die 22-Jährige verstärkt seit Mitte Oktober das E-Commerce-Team des Unternehmens. Seit Anfang September unterstützt Bianca Pagenkämper das Key-Account-Management.

In Meinerzhagen wurden in den vergangenen Wochen und Monaten neben Mesut Korkut sieben weitere neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Außerdem wurde der Export mit Spezialisten für die Märkte in Österreich, Frankreich und den Niederlanden ausgebaut.

Zudem sucht Burg-Wächter schon jetzt neue Azubis für das Ausbildungsjahr 2021. In Volmarstein starten am 1. August 2021 angehende Industriekaufleute – so wie Alina Kraft im August 2020 – mit der Ausbildung. Diese hat Daniele Ruggieri trotz aller Widrigkeiten 2020 im Sommer erfolgreich absolviert und wurde danach vom Unternehmen fest übernommen.

„Unser Ziel ist es, eigene Auszubildende in der Firma zu halten. Schließlich haben sie sich während ihrer Ausbildung in die internen und externen Abläufe intensiv eingearbeitet und sind mit dem Marktumfeld vertraut“, so Christopher Lüling. Das zeigt: Trotz Corona ist BURG-WÄCHTER bereit für eine erfolgreiche Zukunft.