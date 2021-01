Neuer Busfahrplan: Änderungen auch für Linie 376 in Herdecke

Herdecke Zum Fahrplanwechsel am 7. Januar ändern sich auch in Herdecke Abfahrtszeiten der wichtigen Buslinie 376. Der Takt bleibt unangetastet.

Mit dem Fahrplanwechsel an diesem Donnerstag, 7. Januar 2021, kommt es laut Mitteilung der Bogestra und VER zu einigen Veränderungen. Beispielsweise bei der für Herdecke wichtigen Buslinie 376. Aufgrund von Fahrzeitanpassungen ändern sich teilweise die Abfahrtszeiten, heißt es in einer Mitteilung.

Um die Pünktlichkeit der Linie 376 zu verbessern, werden demnach die Zeiten an allen Tagen angepasst. Durch die neuen Fahrzeiten komme die Linie drei Minuten später an der Ruhr-Universität an, so das zuständige Verkehrsunternehmen Bogestra. Die gute Nachricht für Fahrgäste aus Herdecke und Ende: Es bleibt im Wesentlichen beim 20-Minuten-Takt, tagsüber bzw. in der Woche steuern die Busse meist dreimal stündlich das Friedrich-Harkort-Gymnasium oder den Bahnhof Vorhalle an.

Ziel Ruhr-Universität

Die Verstärkungsfahrten der Linie 376 werden nur während der Vorlesungszeiten der Ruhr-Universität angeboten, d.h. für das Jahr 2021 vom 7. Januar bis 12. Februar, vom 12. April bis 21. Mai, vom 31. Mai bis 23. Juli sowie vom 4. Oktober bis 23. Dezember 2021.

Die ab dem 7. Januar 2021 gültigen Fahrpläne der Linie 376 sind den Angaben zufolge auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne abrufbar. Die persönlichen Verbindungen können demnach in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über die Bogestra-App "Mutti" abgerufen werden.

