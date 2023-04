Neuer Chefarzt der orthopädischen Klinik Volmarstein

Volmarstein. Der Neue ist Experte für die Wirbelsäulenchirurgie. Lange Jahre arbeitete er in Düsseldorf an der Uniklinik.

Die Orthopädische Klinik Volmarstein hat nun einen weiteren Experten im Team: Privat-Dozent Dr. Markus Konieczny ist neuer Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie. „Mit seinem breiten Spektrum und der großen Expertise und Erfahrung ergänzt Dr. Konieczny hervorragend das Leistungsspektrum unserer Klinik“, erklärt Matthias Mund, Kaufmännischer Bereichsleiter der Fachklinik.

Behandlung von Kindern und Erwachsenen

Zwölf Jahre arbeitet der Experte in verantwortlicher Position als Sektionsleiter der Wirbelsäulenchirurgie an der Uniklinik Düsseldorf. Dort behandelte er das gesamte Spektrum sowie sämtliche Schweregrade von Wirbelsäulenerkrankungen bei Kindern und Erwachsenen. Auch in Volmarstein wird der neue Chefarzt alle Rückenleiden – von degenerativen Veränderungen und Verschleiß, über komplexe Deformitäten bis zu Tumorerkrankungen behandeln. „Hier finde ich beste technische und organisatorische Voraussetzungen“, sagte er mit Blick auf neueste Navigations- und Mikroskopie-Technik in der Klinik. Dadurch sind Behandlungen auf höchstem Niveau und mit größtmöglicher Patientensicherheit möglich.

Schwerpunkt Skoliose

Der neue Chefarzt freut sich außerdem auf die enge Zusammenarbeit mit seinen neuen Chefarztkollegen. „Die Vielfalt der orthopädischen Expertise ist in Volmarstein schon beeindruckend“, so Dr. Konieczny. Ganz besonders liegt dem 44-Jährigen die Behandlung von Kindern mit Deformitäten der Wirbelsäule am Herzen. So wird die Behandlung von Skoliosen (Wirbelsäulenverkrümmungen) einer seiner Schwerpunkte sein. Grundsätzlich kommt für den neuen Chefarzt eine Operation erst dann in Frage, wenn die konservative Therapie ausgeschöpft ist. „Im Falle einer OP sind höchste Präzision und minimalinvasives Vorgehen entscheidend“, betont er.

Regelmäßiger Austausch

Dr. Konieczny ist Facharzt für Orthopädie Unfallchirurgie mit der Zusatzbezeichnung „Spezielle Unfallchirurgie“ sowie „Spezielle Orthopädische Chirurgie“. Die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft verlieh ihm das „Master-Zertifikat“ und die Europäische Wirbelsäulengesellschaft das „Eurospine Diploma“. Regelmäßig tauscht er sich mit nationalen und internationalen Fachkollegen aus und arbeitet als Ausbilder auf zahlreichen Operationsworkshops und Fortbildungen.

