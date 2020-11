Neuer EN-Kreistag beginnt im Corona-Modus mit der Arbeit

Als Landrat Olaf Schade den Amtseid für seine zweite Wahlperiode abgelegt hatte und ans Rednerpult trat, blickte er auf ein wenig feierliches Bild. Anstelle der fast schon staatstragenden Atmosphäre des Sitzungssaales im Schwelmer Kreishaus reihten sich die Politiker im Haus Ennepetal vor ihm auf wie im Schulunterricht der 1950-er Jahre. Jeder am eigenen Tisch in strikt paralleler Ordnung mit ausreichendem Abstand zu allen Nachbarn. Mit Maskenpflicht, viel Desinfektionsmittel und auf die notwendigsten Dinge beschränkt nahm der Kreistag seine politische Arbeit im Pandemiealltag auf.

Dank an Mitarbeiter

Weil die Platzverhältnisse im Kreishaus dies nicht zugelassen hätten, wich die Versammlung ins Haus Ennepetal aus, das auch für die kommende Sitzung bereits gebucht ist, wie Schade mitteilte. Er verwies in seiner Rede auf die rasant steigenden Infektionszahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis und bedankte sich vornehmlich bei den Mitarbeitern der Kreisverwaltung für ihren immensen Einsatz.

Herausragende Personalie

Abseits der Corona-Themen war die dreistündige Sitzung geprägt von Abstimmungen über Personalien: Ausschüsse, Aufsichtsräte, Beiräte, Landschaftsverband und so weiter wurden fleißig besetzt. Herausragende Personalie war allerdings die Wahl von Paul Höller – bei Gegenstimmen der AfD und Enthaltungen der Linken/Piraten-Fraktion – zum neuen Kreisdirektor. Er wird diese Stelle zum 1. Januar von Iris Pott übernehmen. Dass der bisherige Fraktionsvorsitzende der Grünen als letzter verbliebener Bewerber auf dieser Stelle übriggeblieben war, ist nicht unumstritten gewesen. Um so deutlicher formulierte der 37-Jährige in seiner Antrittsrede: „Ich habe einen hohen Respekt vor der Aufgabe, die mich ab dem kommenden Jahr erwartet. Iris Pott hinterlässt sehr große Fußstapfen, die ich aber gern ausfüllen will. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Kreisverwaltung.“

Stellvertreter-Diskussion

Die zweite Personaldebatte war dann gar keine. Erst am Morgen der Sitzung hatte die FDP um ihren Fraktionsvorsitzenden Michael Schwunk den Antrag gestellt, die Zahl der stellvertretenden Landräte von drei auf zwei zu reduzieren. „Wir sind der der Auffassung, dass zwei Stellvertreter ausreichen, insbesondere in der Pandemielage. Es werden auf lange Sicht keine Veranstaltungen stattfinden, wo der Landrat vertreten werden muss“, sagte der Liberale.

Antrag abgelehnt

Ohne Diskussion ging es in die Abstimmung, und SPD, CDU und Grüne lehnten den Antrag ab. Diese Fraktionen sind es auch, die weiterhin die Stellvertreter stellen. Erste Stellvertreterin bleibt Sabine Kelm-Schmidt (SPD), zweiter Stellvertreter Walter Faupel (CDU), dritter Stellvertreter Jörg Obereiner (Grüne). Ihre Aufgabe besteht nicht im Tagesgeschäft der Verwaltung, das ist Sache des hauptberuflichen Kreisdirektors. Sie vertreten den Landrat bei repräsentativen Terminen wie Eröffnungen, Jubiläen, Jurysitzungen und ähnlichem.

Aufwandsentschädigungen

Sabine Kelm-Schmidt erhält dafür die dreifache Summe der Aufwandsentschädigung eines normalen Kreistagsmitglieds in Höhe von 476,80 Euro, also 1430,40 Euro pro Monat. Faupel und Obereiner erhalten den 1,5-fachen Satz, also 715, 20 Euro pro Monat. Dies war nicht das erste Mal, dass die Anzahl der stellvertretenden Landräte in den vergangenen Jahren zur Debatte stand, doch jedes Mal blieb sie unangetastet. So war dies ein Stück Konstanz in einer sonst außergewöhnlichen Sitzung.

Der neue Kreisdirektor

Schon vor der konstituierenden Kreistags-Sitzung stach eine Personalie hervor: die Wahl eines neuen Kreisdirektors. Denn Iris Pott will die mächtigste Position in der Behörde hinter Landrat Olaf Schade nicht länger bekleiden. Die Kreistagsmitglieder hatten aber keine große Wahl. Es verblieb der bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Paul Höller aus Wetter als einziger Kandidat.

Trubel schon Ende 2019

Das sorgte schon Ende 2019 für Trubel. Als klar war, dass Pott sich nicht für weitere fünf Jahre dem EN-Kreis verpflichten will, sagte Linken-Fraktionsvorsitzender Helmut Kanand, dass es bereits eine politische Absprache zur Nachfolge Potts gebe, das Bewerbungsverfahren und die anschließende Wahl nur ein Schaulaufen seien, falls die rot-grünen Mehrheitsverhältnisse im Kreistag weiter bestehen würden. Die Grünen würden auf einen eigenen Landratskandidaten verzichten und Schade (SPD) erneut unterstützen, damit im Gegenzug ihr Fraktionsvorsitzender Höller die Nummer 2 im Kreis wird. Partei- und Fraktionsspitze der Grünen bestritten dies.

„Kein Versorgungsposten“

Vize-Fraktionsvorsitzende Karen Haltaufderheide: „Bedauerlich ist, dass Helmut Kanand mit seinen vermeintlichen Enthüllungen vor allem die Spekulationen derer bedient, die unsere Demokratie ohnehin für einen Selbstbedienungsladen halten.“ Und: „Natürlich vertreten wir als Grüne den Anspruch, nach der Kommunalwahl auch bei der Personalbesetzung entsprechend unserer Stärke mitzureden.“

Aus Ministerium in den Kreis

Der 37-jährige Höller war als einer von einst fünf Bewerbern der Letzte, der sich zur Wahl stellte und die Stelle erhielt. Besoldungen von aktuell 8786,07 Euro und später 9337,17 seien für ihn kein Bewerbungs-Kriterium gewesen. „Ich habe aktuell eine A15-Stelle im Schulministerium des Landes NRW, dort verdiene ich auch gut. Ich möchte mich in den Dienst der Menschen des Ennepe-Ruhr-Kreises stellen“, so Höller. Ein Wahlgeschenk seines zukünftigen Vorgesetzten, Landrat Olaf Schade, sei dies nicht gewesen.