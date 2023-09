Neuer Gesprächskreis: „Demenz - wir reden drüber“

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Erfahrungen teilen: Im September findet die Auftaktveranstaltung zu einem neuen Angebot der Alzheimer Gesellschaft Witten-Wetter-Herdecke statt.

Die Alzheimer Gesellschaft Witten-Wetter-Herdecke e.V. plant zusammen mit dem Evangelischen Krankenhaus Witten die Gründung eines Gesprächskreises für Angehörige von Menschen mit Demenz. Unterstützt werden sie dabei durch das Netzwerk Demenz Witten/ Wetter/Herdecke sowie das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Ennepe-Ruhr-Kreis.

Herausfordende Lebenssituation

„Erkrankt der Partner, die Partnerin oder ein naher Angehöriger an einer Demenz, verändert dies die gesamte Lebenssituation.“, erklärt Kirstin Schütz, Gesundheitswissenschaftlerin und Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft in Witten. „Vor allem, wenn die Erkrankten Verhaltensweisen zeigen, die für Angehörige und das Umfeld unverständlich sind, können schnell herausfordernde Situationen entstehen. Aufgrund der großen Belastungen durch die veränderte Lebenslage gibt es dann häufig niemanden mehr, mit dem die Angehörigen über die eigene Situation sprechen können und sich verstanden fühlen. Ziel des Gesprächskreises ist es daher, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der Erfahrungen geteilt, emotionale Lasten getragen und auch bewältigende Strategien entwickelt werden können.“

Neuer Gesprächskreis

Der Gesprächskreis mit dem Titel „Demenz – wir reden drüber!“ wird ab September 2023 an jedem dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Evangelischen Krankenhaus in Witten, Pferdebachstraße 27, stattfinden.

„Das Thema Demenz gewinnt auch im klinischen Alltag eine immer höhere Bedeutung. Wir merken die enorme Belastung der Angehörigen unserer Patientinnen und Patienten und begrüßen es daher sehr, dass hier eine Selbsthilfegruppe entsteht. Gerne unterstützen wir die Angehörigen mit unserer Expertise,“ sagt Dennis Klaebe, Verwaltungsleiter im Evangelischen Krankenhaus Witten, das über die größte geriatrische Klinik im EN-Kreis verfügt und eine entsprechend große fachliche Kompetenz auf dem Gebiet der Demenz aufweisen kann.

Auftaktveranstaltung am 20. September

Die Auftaktveranstaltung des Gesprächskreises findet am 20. September um 18 Uhr statt. Stephan Ziemke, Chefarzt der Geriatrie im Evangelischen Krankenhaus, wird über die medizinischen Aspekte einer Demenzerkrankung informieren. Die psychosozialen Herausforderungen im Zusammenleben mit einer an Demenz erkrankten Person werden von Kirstin Schütz, Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft thematisiert. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Wer über die zukünftigen Treffen informiert werden möchte oder weitere Informationen benötigt, kann sich per E-Mail an die Alzheimer Gesellschaft wenden: info@alzheimer-wwh.de oder telefonisch an das Netzwerk Demenz: 02302 1559.

