Neuer Trotta-Film: Starregisseurin fast schon mal im Onikon

Herdecke Ende Januar zeigt das Kino in Herdecke den jüngsten Film von Margarethe von Trotta. Das weckt Erinnerungen an das Jahr 1983.

Der Zweifel war unbegründet: „Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig entziffert habe“, schreibt Star-Regisseurin Margarethe von Trotta an Meinhard Zumfelde von der Herdecker Filminitiative zurück. Eine Fehler beim Namen hätte Zumfelde sicherlich gerne hingenommen, wenn dafür die erbetene Antwort nicht so unverbindlich geblieben wäre. Margarethe von Trotta baute vor, dass sie Zumfeldes Einladung nach Herdecke womöglich nicht folgen könne. Am Ende schickte sie nur ihren damals neues Film. 1983 war das. Ihr allerjüngster Streifen läuft Ende des Monats im Herdecker Kino „Onikon“.

Eine alte Vertraute

Meinhard Zumfelde war treibende Kraft bei der Gründung der Filminitiative und deren langjähriger Vorsitzender. 1983 schrieb er Margarethe von Trotta („Schwestern oder die Balance des Glücks“, 1979) an. Ihr damals jüngster Film „Heller Wahn“ mit Hanna Schygulla, Angela Winkler und Axel Milberg sollte bei den zweiten Herdecker Filmwochen laufen. Die Postleitzahlen waren noch vierstellig, als die Regisseurin in München unter Hinweis auf viel Presserummel zur Premiere schrieb: „Sie sehen, es ist wirklich kein böser Wille und auch keine Lustlosigkeit, dass ich mich heute nicht festlegen will und kann.“

Mittlerweile hat es bereits zum 37. Mal Herdecker Filmwochen gegeben. Und Margarethe von Trotta (Jahrgang 1942) dreht immer noch. „Reise in die Wüste“ heißt ihr jüngstes Werk über Ingeborg Bachmann. Die Schriftstellerin habe schon früh zu ihren Lieblingsautorinnen gezählt, schreibt Margarethe von Trotta und erklärt den Zeitausschnitt, den sie für ihren Film gewählt hat: „Ich habe mich für ihre vier Jahre mit Max Frisch entschieden, weil ich es spannend fand zu ergründen, wie zwei Schriftsteller es miteinander aushalten oder nicht.“

Leidenschaftliche und zerstörerische Liebesgeschichte

In einem Filmprospekt wird der Ausgangspunkt der Handlung so beschrieben: „Als sich Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps) und der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (Ronald Zehrfeld) 1958 in Paris begegnen, ist es der Anfang einer leidenschaftlichen und zerstörerischen Liebesgeschichte.“ Premiere hatte die filmische „Reise in die Wüste“ bei den letzten internationalen Filmfestspielen in Berlin. Eine Zeitung lobte in ihrer Besprechung: „Vicky Krieps spielt Ingeborg Bachmann mit Wucht und Wut, Kraft und Zerbrechlichkeit.“

Zu sehen ist der Film am 30. und 31. Januar um 20 Uhr im Kino Onikon an der Goethestraße 14 in Herdecke. Reservierungen unter 02330/3398.

