Neuer Veranstaltungsort für Abenteuerspielplatz in Herdecke

Herdecke. Ein neues Motto gibt es jedes Jahr. Jetzt ist der Abenteuerspielplatz in Herdecke auch noch an einem neuen Ort zu finden.

In den Sommerferien vom 26. Juni bis 13. Juli bietet die Stadt Herdecke wieder ihren Abenteuerspielplatz (ASP) an. Im Gegensatz zum letzten Jahr findet er jedoch auf dem Baugebiet Am Berge (ehemaliges Schulgelände) in Ende statt. Grund dafür sind aktuelle Kanalbauarbeiten am Kalkheck.

Beim ASP können Kinder zwischen 6 und 13 Jahren montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr kostenlos Hütten bauen, so entsteht eine große Budenstadt. Neben einem Küchenwagen, einem WC-Container sowie einem Kiosk und Bastelzelt stellen die Betreuerinnen und Betreuer auch wieder einige Spiele zur Verfügung. Kleine Wunden versorgen die Johanniter. Um ein Mittagessen kümmert sich das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt. Leiter Holger Steiner: „Die Ferienaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto 80er Jahre.“

Anmeldungen für den ASP sind ab Montag, 26. Juni, direkt vor Ort möglich und nicht vorab. Eltern werden gebeten, den Kindern ausreichend Getränke, festes Schuhwerk und Sonnencreme mitzugeben. Auskünfte beim ASP-Team unter 02330 129964.

