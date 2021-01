Neues Gesicht bei der Familien- und Krankenpflege Wetter

Wetter Peter Unger arbeitete lange Jahre in Herdecke in der stationären Pflege. Nun ist ein ambulanter Pflegedienst sein neuer Arbeitgeber.

Wetter/Herdecke. Peter Unger ist neuer Pflegedienstleiter der Familien- und Krankenpflege Wetter/Herdecke. Seine berufliche Laufbahn begann der 40-Jährige 1998 mit der Ausbildung zum Krankenpfleger, die er in Iserlohn-Letmathe absolvierte. Nach dem Abschluss 2001 arbeitete Peter Unger zwölf Jahre im Gemeinschaftskranken Herdecke.

Erste Schritte in Führungspositionen

"In dieser Zeit durfte ich die ersten Schritte in Führungspositionen gehen. Diese Zeit war wirklich schön, doch wie das Leben so spielt, wollte ich nochmal was Neues sehen", so Unger. Über eine Personalvermittlung habe er den Bereich der ambulanten Kranken- und Altenpflege kennengelernt. Aus der Ausbildung sei ihm dies noch ein Begriff gewesen, und so wechselte er zur Familien- und Krankenpflege Herdecke. "Ich habe gesehen, wie gut ambulante Versorgung gehen kann. Ich war sofort begeistert und habe dann dort weiter fünf Jahre meine Berufslaufbahn absolviert. In dieser Zeit habe ich in Herdecke die Pflegedienstleitung übernommen. Dennoch habe ich mich entschieden, 2018 noch einmal den Schritt ins Krankenhaus zu gehen, habe dort jedoch schnell gemerkt, dass mir das ambulante Arbeiten fehlt."

Hochzeit im Sommer

Also entschied sich Peter Unger noch einmal für einen Neubeginn. Anfang November übernahm er seine neue Aufgabe bei der Familien- und Krankenpflege in Wetter. Peter Unger ist Vater von zwei Söhnen; im Sommer 2021 steht eine Hochzeit an, so dass mit den beiden Kinder seiner zukünftigen Frau eine sechsköpfige Patchwork-Familie entstehen wird, die durch einen Hund und einen Kater komplettiert wird. In seiner Freizeit ist Peter Unger sehr aktiv und hat sich nach der Anschaffung eines E-Bikes vorgenommen, häufiger auch mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.