Neues Tanklöschfahrzeug für Herdecker Wehr

Herdecke. Mit dem neuen TLF bestens gerüstet für den Waldbrand oder auch Hochwasser: Insbesondere die Herdecker Feuerwehr braucht dieses Spezialfahrzeug.

Der Fuhrpark der Feuerwehr Herdecke wurde durch ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) erweitert. Am Mittwochabend überreichte Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster dem Leiter der Feuerwehr, Till Michael Tillmanns, und den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr offiziell das Fahrzeug im Rahmen der Vorstellung eines neu entwickelten Einsatzkonzeptes zur Bekämpfung von Waldbränden.

In die Sicherheit investiert

„Ich freue mich sehr, der Feuerwehr Herdecke heute dieses Fahrzeug übergeben zu können. Die Entscheidung der Politik, in das TLF und somit in die Sicherheit der Herdecker Bevölkerung zu investieren, war gerade im Hinblick auf den Klimawandel und damit einhergehenden vegetativen Veränderungen sinnvoll“, betonte die Bürgermeisterin während der Schlüsselübergabe. „Mein Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden, die sich täglich für unsere Sicherheit einsetzen und dies darüber hinaus noch ehrenamtlich“, so Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster weiter.

Zwei Drittel Wald und Wiese

Herdecke besteht zu rund zwei Drittel der Fläche aus Wald und Wiesen. Aufgrund der zunehmenden Trockenheit und der anhaltenden Hitzeperioden steigt die Anzahl der Waldbrände. Ein häufiger Grund sind Lager- und Grillfeuer sowie weggeworfene Zigaretten. „Mit dem neuen Tanklöschfahrzeug sind wir nun noch besser ausgestattet, um potenzielle Waldbrände zu bekämpfen“, berichtete Tillmanns.

3000 Liter Fassungsvermögen

Neben einem Tank mit einem Fassungsvermögen von 3.000 Liter Wasser und einer leistungsstarken Pumpe setze das Fahrzeug auf ein geländegängiges Fahrgestell. „Dadurch kann es auch bei Hochwasserlagen und Starkregen eingesetzt werden und beispielsweise überflutete Bereiche befahren“, fuhr er fort. Auch Christian Arndt, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, ist sehr erfreut über die Neuanschaffung: „Uns bietet sich mit dem neuen TLF ein hoher technischer Mehrwert für unsere Einsätze. Wir sind deutlich flexibler, auch aufgrund der kleineren Bauform des Fahrzeuges. Gemeinsam mit unserem Pick-up wird das TLF bei Einsätzen im Wald an erster Front fahren.“

Neues Einsatzkonzept

Die Feuerwehr Herdecke stellte außerdem ein neu entwickeltes Einsatzkonzept zur Bekämpfung von Waldbränden vor. Im Waldgebiet am Herrentisch wurde den Anwesenden ein Waldbrand (mit Hilfe eines Nebeltopfes) simuliert. „Das TLF nimmt einen zentralen Baustein in diesem Konzept ein“, erzählte Tillmanns. Ziel des Konzeptes sei es, bei einem Waldbrand zunächst das Feuer sehr schnell unter Kontrolle zu bringen und erst im zweiten Schritt endgültig zu löschen. Dafür kommen verschiedene Fahrzeuge zum Einsatz: Neben einem wendigen Pick-up als Vorausfahrzeug zur Einleitung schneller Maßnahmen kommt das neue TLF mit einer speziellen Waldbrandausrüstung für zehn Einsatzkräfte sowie einer erheblichen Menge an Löschwasser zum Einsatz. Es ist mit FFP-Schutzmasken, Rauchschutzbrillen und Flammschutzhauben sowie kleinen Löschrohren mit geringer Wasserabgabe und einem Wasserfaltbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Liter ausgerüstet. Auch ein Wasserwerfer, eine Tankfüllautomatik sowie die Möglichkeit zur Schaumabgabe stellt das TLF, sodass es zudem für Löschmaßnahmen außerhalb des Waldes verwendet werden kann.

