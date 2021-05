Corona Neues Testmobil im Quartier Ruhraue in Herdecke

Herdecke. Am Markttag haben Herdecker nun die Möglichkeit, sich auch im Quartier Ruhraue testen zu lassen.

Direkt im Quartier Ruhr­aue – an einem von weitem sichtbaren rotweißen Mobil – können Bürger sich kostenlos schnelltesten lassen. Wahlweise durch die Nase oder den Mund erfolgt der Abstrich durch medizinisches Fachpersonal, eine Viertelstunde später gibt es dann die Bescheinigung mit dem Ergebnis.

Ideal sei der Standort auch für eine Zwischenstation auf dem Weg zum Familienbesuch: Der großräumige Parkplatz hat auch am Sonntag geöffnet, die erste Stunde ist kostenlos. In der kommenden Woche wird der Bus am Durchgang zur Ruhr, donnerstags bis samstags jeweils von 10 bis 18 Uhr, stehen. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht notwendig.

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter