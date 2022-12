Neujahrskonzert in Wetter: Der Klang der Neuen Welt

Der erste Auftritt in Wetter: Die Bläserphilharmonie Westfalen Winds beim Neujahrskonzert 2020 in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums

Wetter. Nach der Premiere 2020 sind sie wieder da: Die Bläserphilharmonie Westfalen Winds spielt das Neujahrskonzert in Wetter.

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Neujahrskonzert des Stadtmarketings für Wetter am 15. Januar in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28, mit der Bläserphilharmonie Westfalen Winds.

„Westfalen Winds“ ist ein junges, vielfach ausgezeichnetes, sinfonisches Konzertorchester aus dem Sauerland. Es setzt sich aus professionellen und semi-professionellen Musikern der nordrhein-westfälischen Orchesterlandschaft zusammen, um ein einzigartiges Orchesterkonzept und einen unverwechselbaren Klang auf Höchstniveau zu formen. Die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben oder Konzertreisen, Interpretationen von Originalkompositionen, Initiierungen neuer Kompositionen oder Gastspiele hochkarätiger Solisten und Dirigenten formen das Projektorchester zu einem der führenden sinfonischen Konzertorchestern in NRW und den angrenzenden Bundesländern.

Im November 2022 konnte „Westfalen Winds“ bereits im Kulturhaus Lüdenscheid die Besucher mit dem anstehenden Programm unter dem Titel Winds from the New World mitreißen und begeistern. Jetzt will das Orchester sein Publikum in Wetter mit einem spektakulären Konzert der amerikanischen Orchestermusik voll Jazz, Swing, Blues und Musical begeistern und auf eine musikalische Reise über den großen Teich mitnehmen.

Spannende und mitreißende Originalkompositionen von Eric Whitacre und James Barnes stehen auf dem Programm, ein Meilenstein der amerikanischen Orchestermusik, unter anderem Ghost Train von Eric Whitacre, An American in Paris von George Gershwin, Symphonic Overtüre von James Barnes und Joseph Horovitz’ Bacchus on Blue Ridge. Die künstlerische Leitung übernimmt ein außergewöhnlicher Gastdirigent: der Niederländer Harry Vorselen, der durch Konzerte mit der Junge Bläserphilharmonie NRW in Wetter einigen bereits bekannt sein dürfte.

In der Pause werden Getränke und eine kleine Stärkung angeboten, mit freundlicher Unterstützung des Schützenvereins Volmarstein. Karten gibt es noch bis Freitag, 13. Januar, für 15 Euro in den Vorverkaufsstellen im Büro des Stadtmarketing (Kaiserstraße 70 – Rathaus II), im Rathaus (Kaiserstraße 170), Elektro Schmidt (Hauptstraße 35) und bis 14. Januar im Burghotel Volmarstein (Am Vorberg 12), Lotto Tabak Klein (Grundschötteler Straße 85), Elfenapotheke (Osterfeldstraße 25) sowie in der Bücherstube Draht (Bismarckstraße 52). Ermäßigte Karten (11 Euro) gibt es für Schüler und Studenten sowie 25 Prozent Rabatt auf den Kartenpreis für Ehrenamtskarteninhaber (Nachweis erforderlich).

Für Kurzentschlossene sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Infos unter www.stadtmarketing-wetter.de oder 02335 802092

