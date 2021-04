Neurologe aus Herdecke zu Schwindel und unruhigen Beinen

Herdecke. Am Dienstag, 20. April können Leser Fragen zum Thema Schwindel und unruhige Beine stellen. Dr. Sebastian Schimrigk gibt Antwort.

Das nächste Angebot in der Fortsetzung der Medizinserie richtet sich vor allem an jene, die mit Schwindel-Problemen oder zittrigen Beine („restless legs“) zu kämpfen haben. An diesem Dienstag können Leserinnen und Leser Fragen zu diesem Thema an Dr. Sebastian Schimrigk stellen. Der Leitende Neurologie-Arzt am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke steht am 20. April von 11 bis 12 Uhr unter 02330/62-2434 zur Verfügung (bitte etwas Geduld bei Besetzt-Zeichen haben) und gibt individuell Antworten.

Bewegungsdrang und Schmerzen

Was bedeutet „restless legs“? Haben Sie unruhige Beine ein Spannungs- und Druckgefühl in den Unterschenkeln oder einen Bewegungsdrang, insbesondere in Ruhephasen? Haben Sie regelmäßig Missempfindungen, vielleicht sogar Schmerzen in den Beinen? Dann leiden Sie vermutlich an einem Restless-Legs-Syndrom (RLS, übersetzt: „unruhige Beine“). Zumeist ist die Symptomatik recht charakteristisch – und die Diagnose kann durch eine neurologische Untersuchung, Vermessung der Funktion der Beinnerven und eine Blutentnahme recht schnell gestellt oder ausgeschlossen werden.

Therapeutisch bestehen viele Möglichkeiten, die Beschwerden zu lindern. In den meisten Fällen sind die Symptome hierunter deutlich rückläufig oder ganz verschwunden.

Unterscheidung wichtig

Schwindel ist eine der häufigsten Diagnosen in der Notaufnahme, so das Ender Krankenhaus. Zu unterscheiden ist ein akutes Auftreten von einem chronischen Schwindel. Der akut aufgetretene Schwindel sei häufig durch eine Störung im Gleichgewichtsorgan des Ohres verursacht. Seltener, aber dafür umso wichtiger (weil folgenschwer), ist demnach der Schwindel, der ebenfalls akut auftritt und durch eine Durchblutungsstörung des Hirnstammes oder des Kleinhirnes verursacht ist. Das erfordere neurologische Untersuchungen, um die richtige Unterscheidung zu treffen und richtige Behandlung einzuleiten.

Seelische Belastung

Nicht selten stehe eine Schwindelsymptomatik auch mit einer seelischen Belastungssituation und Angst in Verbindung. Der sogenannte chronische Schwindel habe oftmals etwas mit Kreislauferkrankungen und Störungen der Sensorik in den Beinen zu tun. Gelegentlich seien auch eingenommene Medikamente mit ursächlich. In den meisten Fällen könne man alleine schon durch eine sachgerechte Untersuchung der Ursache des Schwindel auf den Grund gehen und einen Lösungsansatz finden.