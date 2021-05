NGG Südwestfalen fordert Training für die Azubi-Abschlüsse

Die Arbeit in der Backstube ist hart, so dass die Branche ohnehin große Probleme hat, genügend Nachwuchs zu finden.

Ennepe-Ruhr. Corona hat das Lernen für Azubis auch aus Wetter und Herdecke nicht leichter gemacht. Die NGG hat Ideen für den Ausgleich.

Nachwuchssorgen im Bäckerhandwerk: Auszubildende, die im Ennepe-Ruhr-Kreis kurz vor ihrer Abschlussprüfung zum Bäckergesellen bzw. zur Bäckergesellin oder zum Fachverkäufer stehen, sollen besser auf ihre Klausur vorbereitet werden. Das jedenfalls fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Fördermittel nutzen

„Weil der Berufsschulunterricht pandemiebedingt über Monate ausgefallen ist oder nur digital stattfand, haben viele Azubis wichtigen Stoff verpasst und blicken mit Bauchschmerzen auf die anstehende Prüfung“, sagt Lars Wurche von der NGG-Region Südwestfalen. Die heimischen Bäckereien sollen ihren Nachwuchskräften mehr Zeit fürs Lernen geben und einen zusätzlichen Vorbereitungskurs anbieten, so die Gewerkschaft. Nach einer neuen Förderrichtlinie werden die Kosten für solche Kurse zur Hälfte vom Bund übernommen – maximal 500 Euro. Laut Arbeitsagentur arbeiten im Ennepe-Ruhr-Kreis aktuell rund 820 Menschen in Bäckereien – unter ihnen 40 Azubis. „Die Branche hat ohnehin große Schwierigkeiten, genügend Nachwuchs für die harte Arbeit in der Backstube oder am Verkaufstresen zu finden. Eine hohe Durchfallquote bei den Gesellenprüfungen würde den Fachkräftemangel weiter verschärfen“, warnt Wurche.

Prüfungsvorbereitungskurse werden unter anderem von den Bildungseinrichtungen des Bäckerhandwerks (ADB-Fachschulen) und von den Handwerkskammern angeboten. Bundesweit hat die Gewerkschaft NGG gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks Betriebe dazu aufgerufen, die Fördermittel für die Prüfungsvorbereitungskurse zu nutzen.

