Nicht ausreichend geschultes Personal

Ennepe-Ruhr. Inklusion ist ein Menschenrecht und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – da sind sich die Politiker im Kreis einig. Dennoch sind etliche Gymnasien in NRW in diesem Schuljahr (2019/2020) aus der Inklusion ausgestiegen – auch die Gymnasien in Herdecke und Wetter. Hintergrund ist ein Runderlass des NRW-Schulministeriums vom Oktober 2018 zur Neuausrichtung der Inklusion.

Eine Entscheidung, die Grünenpolitikerin Verena Schäffer nicht nachvollziehen kann. „CDU und FDP haben die Gymnasien geradezu aufgefordert, aus der inklusiven Schulentwicklung wieder auszusteigen. Die Aufgabe sollen nun vor allem die Sekundar- und Gesamtschulen übernehmen. Es kann nicht sein, dass eine Schulform außen vor ist, in die landesweit mehr als 40 Prozent der Schüler nach der Grundschule wechseln.“

Daniel Heymann von der CDU Ennepe-Ruhr sieht für das Gymnasium in Ennepetal keine Gefahr. „Die Einschätzung, dass die Gymnasien aus der Inklusion ,ausgetreten’ sind, teile ich keineswegs. Am Reichenbach-Gymnasium in Ennepetal werden auch heute zahlreiche Kinder mit verschiedenen Förderbedarfen zielgleich beschult.“ Dennoch sieht auch er einen deutlichen Zugang an Förderschulen. „Nach einem starken Trend zur Inklusion an der Regelschule ist mittlerweile wieder eine deutlich höhere Nachfrage an Förderschulen zu verzeichnen. Nicht jeder Förderbedarf kann an einer Regelschule gleich gut abgebildet werden, und auch nicht alle Schulen waren ausreichend gut auf den recht schnell vollzogenen Wechsel eingestellt. [...] Die Schließung vieler reiner Förderschulen in den letzten Jahren hat hier zu Problemen geführt – gerade im Bereich außerhalb der Ballungsräume ist das Angebot an Förderschulen sehr eingeschränkt – sowohl was die Kapazitäten angeht, aber auch die Förderschwerpunkte.“

Damit Inklusion klappt, müsse ausreichend geschultes Personal zur Verfügung stehen und die Voraussetzungen an den Schulen im Sinne aller geschaffen werden – so Julia Brunow von der CDU Herdecke. „Daran sollte die Landesregierung arbeiten und endlich die erforderlichen Ressourcen bereitstellen. Stattdessen und entgegen der UN-Behindertenrechtskonvention hält die Landesregierung nicht nur an dem Förderschulsystem fest, sondern baut es wieder aus“, sagt auch Verena Schäffer. Linkenpolitikerin Ursula Weiß sieht vor allem Vorteile in der Inklusion: „Kinder lernen früh den Umgang mit Menschen mit Handicap. So werden Barrieren abgebaut und niemand wird ausgegrenzt. Inklusion sollte nicht nur an Grundschulen, sondern überall gelebt werden“, so Weiß.