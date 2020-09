Nichts in unserem Leben ist selbstverständlich

Dankbar sein ausgerechnet zu Corona-Zeiten? Diakon Andreas Vesper aus Volmarstein hat dazu seien Ansichten.

Sch… Coronanana, kein Bock auf Quarantäne nanana…“, klingt es leise weinend aus dem Kinderzimmer meiner sechsjährigen Tochter Lotta. „Jetzt habe ich so lange darauf gewartet, zur Schule zu gehen, und nun darf ich nach drei Tagen nicht mehr hin“, sagt sie dann.





Ihre Traurigkeit ist deutlich zu spüren. Ein Verdachtsfall auf Corona in der Parallelklasse der großen Schwester machte dies notwendig. Eine von vielen schwierigen Situationen, auf die sich viele von uns täglich einstellen undeinlassen müssen…





Nichts ist selbstverständlich, denke ich nicht nur in diesem Moment. Dies führt uns solch ein unsichtbares Virus deutlich vor Augen, oder? „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ (Ps 103,2). Dazu fordert uns der 14. Sonntag nach Trinitatis auf. Wow, denke ich. Was für eine Herausforderung mitten in der Pandemie.





Viele haben Angst, an Corona zu erkranken oder sogar zu sterben.

Viele fühlen sich eingeengt in ihrer Freiheit.

Viele fühlen sich zur Zeit fremdbestimmt.

Viele haben richtige Zukunftssorgen.

Viele …?





Alles Eindrücke und Gefühle, die ich als Seelsorger im Alltag deutlich spüre. „Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat?!“ Wirklich jetzt? Schwierig, was? Sicherlich! Aber ich bin mir sicher, wer dankbar auf sein Leben blickt, wer das Positive in den Vordergrund stellt, der ist nicht nur glücklicher, sondern der lebt auch in Gottes Geist.





Und das verändert. In unserer Dankbarkeit (verbunden mit Gottes Geist) können wir alle erfahren, wie sie uns stärkt und uns neue Kraft schenkt. Meine Tochter übrigens legte ihre Traurigkeit schnell ab: „Ach, dann können wir als Familie ja wieder spazieren gehen und Steine zum bemalen suchen“, sagt sie strahlend.





Dieses positive Gefühl der Kraft in der Dankbarkeit wünsche ich uns in allem, was wir tun in der nächsten Zeit. Egal, was Corona noch mit uns vor hat.

Bleiben Sie gesund und behütet!

Andreas Vesper ist Diakon in der evangelischen Martinskirche in Volmarstein.