Noch Karten für zweites Zillertaler Rockfestival erhältlich

Herdecke. In der Minigolfoase am Harkortsee stehen am 16. und 17. Juni acht talentierte Musikbands auf der Bühne. Endspurt für den Vorverkauf in Herdecke.

Nach der Premiere 2022 nun die zweite Auflage: An diesem Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni (Einlass ab 16 Uhr), können acht talentierte Bands ihr Können beim Zillertaler Rockfestival zeigen. Der 2020 gegründete Verein RockStarter aus Herdecke freut sich auf die Fortsetzung, die erneut auf der Minigolfanlage von Familie Klute am Harkortsee stattfindet.

Es gibt noch Karten, entweder an der Abendkasse mit Aufpreis oder im Vorverkauf für 15 Euro pro Tag (das Festivalticket kostet 25 Euro) im Bistro Panorama am Stiftsplatz, bei Edeka an der Mühlenstraße und beim Abschleppdienst Widliczek in der Straße Am Dalberg 1. Weitere Auskünfte auf www.zillertaler-rockfestival.de

