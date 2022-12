Öffentlichkeitsarbeit: Wechsel bei 3 Arbeitgebern Herdecke

Nach mehr als 30 Jahren steht bei der Traditionsfirma Dörken aus Herdecke ein Wechsel in der Unternehmenskommunikation an.

Bei drei wichtigen Arbeitgebern in Herdecke gibt es Personalien in den Abteilungen Pressearbeit und Unternehmenskommunikation zu vermelden. Ein Abschied sticht hervor.

Als das Traditionsunternehmen Dörken Anfang der 90-er Jahre jemanden für die hauseigene Pressearbeit und auch zur Vorbereitung des 100-jährigen Jubiläums 1992 suchte, fiel die Wahl auf Dagmar Riefer. Die hatte Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft sowie Psychologie studiert, landete dann in der Presseabteilung eines Kölner Automobilbauers und in einer PR-Agentur mit journalistischer Ausrichtung, ehe sie im April 1991 einen Vertrag in Herdecke unterschrieb.

Im April 1991 hat Dagmar Riefer die Öffentlichkeitsarbeit für die Firma Dörken in Herdecke übernommen. Nun geht die Unternehmenssprecherin in Ruhestand Foto: Privat

„Es war das perfekte Match. Auf Dauer war das Agenturgeschäft nichts für mich, ich wollte auf die Unternehmensseite“, so Riefer, die nun in den Ruhestand geht.

Sie blickt auf viele Ereignisse zurück („Langweilig wird es in diesem Job nie“) und erlebte, wie aus dem bereits damals international ausgerichteten mittelständischen Familienunternehmen – zu jener Zeit allerdings mehr europäisch und sehr stark in Richtung Frankreich orientiert – ein Global Player wurde. „Es war mir eine Freude und eine Ehre, das Unternehmen über diese lange Zeit hinweg betreut zu haben und es dabei kontinuierlich wachsen und sich entwickeln zu sehen.“

Die Firmen-Entwicklungen begleitet nun Leslie Müller als Sprecherin. Sie hat Journalismus und Public Relations studiert, war dann bei einem internationalen Medienunternehmen in München, einem Fernsehsender und in der Redaktion eines Verlages tätig.

Nachfolgerin von Dagmar Riefer bei Dörken: Leslie Müller Foto: Privat

Seit April 2021 gehört sie zu Dörkens Presse-, PR- und Online-Team. „Die Nachfolge meiner Kollegin Dagmar Riefer anzutreten, freut mich sehr. In ihre ‘Fußstapfen’ zu treten, wird sicher keine leichte Aufgabe.“

Wechsel nach Unna

Im Oktober 2021 übernahm Anna Gemünd die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der hiesigen Stadtverwaltung, die sie nun zum Jahresende verlässt. Ab 2. Januar 2023 widmet sich die Journalistin, die früher auch als Redakteurin für die Funkemedien-Gruppe und den Hellweger Anzeiger gearbeitet hat, den gleichen Aufgaben in ihrem Wohnort bei der Stadt Unna.

Lena Siegel bleibt derweil Pressesprecherin der Stadt Herdecke.

Die Unternehmenskommunikation im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke leitet nun Vanessa Walter. Foto: Lichtschacht - Studio f. Fotografie

Bereits seit einigen Tagen leitet Vanessa Walter die Unternehmenskommunikation am Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus. Die 41-Jährige hat viele PR- und Marketing-Erfahrungen auf Unternehmens- und Agenturseite gesammelt. Zuletzt war sie als Pressesprecherin für die Deutsche Postcode Lotterie in Düsseldorf tätig. (gerb)

