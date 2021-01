Öl im Hengsteysee - Ruhrverband und Stadt geben Entwarnung

Herdecke/Hagen Freitagmorgen hieß es, dass Fische im Hengsteysee gestorben seien. Der Ruhrverband sieht aber keinen Zusammenhang mit Öl aus der Lenne.

Vor einigen Tagen erreichte Öl, das im Raum Hohenlimburg in die Lenne eingeflossen war, auch den Hengsteysee. Was sich bis dato als kleineres Problem für das Gewässer an der Stadtgrenze von Herdecke und Hagen darstellte, erhielt am Freitagmorgen scheinbar eine neue Dimension. Und zwar nach Hinweisen von Anglern. Die haben, so erfuhr es die Redaktion von einem Herdecker, den Angaben zufolge dort einige tote Fische entdeckt.

Bekanntlich waren auch die Feuerwehr aus Herdecke und Hagen in dieser Woche im Einsatz, um das Problem vor dem Wehr am Schiffswinkel zu bekämpfen. Der für die Stauseen verantwortliche Ruhrverband hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin mit, dass die Mitarbeiter bei den üblichen Kontrollfahrten nun am Freitag aber nichts Außergewöhnliches entdeckt hätten. "Es kann natürlich immer mal passieren, dass Fische vereinzelt aus unterschiedlichen Gründen sterben", so Britta Balt vom Ruhrverband. Von einer größeren Menge wisse sie nichts. "Wir haben das aber weiter im Blick."

Pumpspeicherkraftwerk wieder in Betrieb

Eigentlich ging der Ruhrverband davon aus, dass die wesentlichen Arbeiten wegen der Gewässer-Verunreinigung am Donnerstag endeten. "Da wurde die Absaugung des Öls abgeschlossen", sagt Sprecherin Balt. Auch das Pumpspeicherkraftwerk habe wieder den Betrieb aufgenommen. "Die Ölsperren auf dem Hengsteysee bleiben aber vorsorglich bestehen."

Diese Angaben decken sich mit den Antworten der Stadt Hagen, die auf Anfrage der Redaktion Hohenlimburg einen Überblick zum Stand der Dinge gab. "Die Ölsperren bleiben sicherheitshalber zunächst noch bestehen. Das kann mehrere Tage dauern, da erst ausgeschlossen werden muss, dass sich keinerlei Öl mehr in den betroffenen Gewässern befindet. Die Untersuchungen finden noch statt. In der Lenne ist bisher kein neues Öl gefunden worden", heißt es.

Ursachenforschung und geringe Menge

Zur Ursachenforschung gab die städtische Pressestelle in Hagen bekannt: Das Öl sei von der Nahmer über die Lenne bis in den Hensteysee geflossen. Dort wurde das Öl den Angaben zufolge von der Entsorgungsfirma Lobbe am Donnerstag restlos abgepumpt. Es handelte sich nur um eine kleine Menge (etwa eine halbe Tasse), die sich aber auf einer Wasserfläche von rund 50 Quadratmetern verteilt hatte. Die Wehranlage des Hengsteysees hielt das Öl auf. "Es sind keine ökologischen Schäden entstanden, weil das Öl schnell entfernt wurde."

Von dem abgepumpten Öl wurden demnach Proben genommen. Die Analyse werde zeigen, ob es sich etwa um Altöl oder Diesel handelte. In den nächsten Tagen soll der Nahmerbach von der Unteren Wasserbehörde und dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) von innen untersucht werden. Dafür sind Fachexperten und spezielle Geräte notwendig. So könnte sich ermitteln lassen, wo und wie das Öl in den Fluss hineingeflossen ist.

