Jugend Offener Brief: Politische Jugend Wetter macht KiJuPa an

Wetter. Geld und Personal braucht’s für ein Kinder- und Jugendparlament. Die Politische Jugend Wetter kämpft für ein KiJuPa.

Das Kinder- und Jugendparlament war eines der großen Wahlthemen im Kommunalwahlkampf 2020. Sogar die ersten Anträge der Wahlperiode beschäftigten sich mit dem Thema. Passiert ist seitdem fast gar nichts. Das muss sich jetzt ändern. So jedenfalls sieht es die Politische Jugend Wetter. Der Zusammenschluss aus Grüner Jugend, Jusos, Junge Union und Junge Liberale fordert deshalb mindestens eine halbe Stelle für das KiJuPa im Stellenplan 2022 und die nötigen finanziellen Mittel im Haushalt. In einem Offenen Brief an Bürgermeister Frank Hasenberg und alle Ratsmitglieder heißt es:

„Anlässlich der anstehenden Haushaltsberatungen wenden wir uns an Sie, um Sie an ein unserer Meinung nach sehr wichtiges Projekt zu erinnern: das Kinder- und Jugendparlament. Eines der Hauptthemen im Wahlkampf zur Kommunalwahl 2020 war die stärkere Einbindung der Jugend in politische Entscheidungen. Gerade bei den Erstwählerinnen und Erstwählern haben die Parteien mit der Einrichtung eines KiJuPa geworben. Die bessere Integration von Kindern und Jugendlichen in politische Prozesse oder die Einrichtung eines KiJuPa steht im Programm von Grünen, FDP und BfW. Das Thema schien so wichtig, dass sich die einzigen Anträge in der konstituierenden Sitzung um dieses Thema drehten (gestellt von SPD, BfW und FDP). Die Verwaltung wurde anschließend in der ersten Sitzung des JHA mit der Konzeptionierung des KiJuPa beauftragt. Im Hauptausschuss am 11.03.21 erklärte Frau Wiese, dass ein Mitarbeiter bereits 9,75 Stunden pro Woche für die Konzeptionierung des KiJuPa zur Verfügung hat. Herr Hasenberg bekräftigt, dass mehr nicht nötig sei.

Stimme für Kinder und Jugendliche

Ein entsprechender Antrag der Grünen, den Stellenanteil auf 0,5 Stellen zu erhöhen, wurde abgelehnt. Es wird klar, dass sich alle Parteien mit dem Thema befasst haben. Und dennoch: Hier ist das Engagement der Parteien für dieses Projekt anscheinend vorbei. Seit der HA-Sitzung ist ein halbes Jahr vergangen, seit der Wahl ein ganzes. Kinder und Jugendliche sind bei politischen Entscheidungen immer noch außen vor, ein KiJuPa ist nicht in Sicht. Im Gespräch mit Vertretern anderer Kommunen haben wir erfahren, dass ein KiJuPa zumeist mit einer halben oder einer ganzen Stelle in der Verwaltung verknüpft ist. Ob der Arbeitsaufwand bei der Erstellung des letzten Haushalts unterschätzt wurde oder das KiJuPa zwischen dem zweiten Pandemiejahr und der Flutkatastrophe durchs Raster gerutscht ist, lässt sich vermutlich nicht mehr sagen. Unser Ziel ist auch keineswegs jemanden zu beschuldigen. Wir wollen Sie erinnern. Jetzt steht der nächste Haushalt an, die nächste Chance, die Einrichtung des KiJuPa voranzubringen. Deshalb bitten wir Sie: Vergessen Sie nicht ihre Wahlversprechen. Vergessen Sie nicht die über 1600 Erstwählerinnen und Erstwähler, die im vergangenen Jahr den Stadtrat gewählt haben. Und vergessen Sie nicht die Kinder und Jugendlichen, die an Wahlen noch nicht teilnehmen durften, die aber trotzdem eine Stimme in dieser Stadt wollen. Wir fordern mindestens eine halbe Stelle für das KiJuPa im Stellenplan 2022 (...).“

Für die Politische Jugend Wetter unterzeichnen den offenen Brief: Lukas Wagener und Fabio Gomes für die Jusos Wetter, Gani Arouna Sidikou und Levin Christoph für die Junge Union Wetter, Noelle Zimmermann und Till Reichmann für die Grüne Jugend Wetter, Sebastian Fink und Leon Finke für die Jungen Liberalen Wetter.

