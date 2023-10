Offenes Haus im Dörken-Atelier: Erinnerungen an die Arktis

Herdecke. Künstlerin Dagmar Dörken Vogt zeigt Skulpturen und Gemälde einer ganz besonderen Reise, mit dabei sind lebensgroße Pinguine aus Beton.

Im vergangenen Dezember reiste die Herdecker Künstlerin Dagmar Dörken Vogt in die Antarktis, im Januar geht es genau an das andere Ende der Welt, in die Arktis. Die gesammelten Eindrücke verarbeitet die Bildhauerin und Malerin in ausdrucksstarken Skulpturen und Gemälde.

Geöffnetes Atelier

Nachdem die vergangenen Events bereits großen Anklang gefunden hätten, lädt Dagmar Dörken Vogt nun erneut zu einem Open House in ihr Atelier in der Ruhrstraße 6 in Herdecke ein. An drei Sonntagen im November (5., 12. und 19.), jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Rahmen des Open House mit dem Titel „Antipoden“ im Atelier umzuschauen und mit der Künstlerin ins persönliche Gespräch zu kommen. Neben lebensgroßen Pinguinen aus Beton, kleineren Exemplaren aus Bronze und großformatigen Gemälden sind auch noch weitere Werke der Künstlerin zu sehen.

Öffnungszeiten

Besucherinnen und Besucher sind auch außerhalb eines Open House willkommen. Das Atelier DAVO ist immer mittwochs in der Zeit von 14 – 18 Uhr geöffnet.

