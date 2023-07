Das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke.

Selbsthilfe Oft spät erkannt: Krankenhaus sagt Endometriose den Kampf an

Herdecke. Eine der am weitesten verbreitenden Frauenkrankheiten weltweit wird oft zu spät erkannt. Das Krankenhaus in Herdecke steuert gegen.

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH) gründet eine Selbsthilfegruppe für Endometriose-Betroffene.

Endometriose zähle zu einer der weit verbreitetsten Frauenkrankheiten weltweit und bleibe dennoch oft viele Jahre unerkannt. Im Endometriose-Zentrum am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke erhalten Frauen neben umfassender Diagnostik und individueller Therapie ab August auch Unterstützung in Form einer Selbsthilfegruppe. Das monatliche Treffen wird von Friederike Graf, Endometriose Care Nurse, geleitet und findet jeden ersten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr statt.

Als Endometriose werden gutartige Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter bezeichnet. Es handelt sich um eine komplexe chronische Erkrankung, die auch als „Chamäleon der Gynäkologie“ bezeichnet wird, da die Symptome und Folgen vielfältig sein können. Von Endometriose betroffene Frauen suchen meist eine gynäkologische Praxis auf, weil sie unter starken Schmerzen während der Regelblutung oder chronischen Unterbauchschmerzen leiden – und werden häufig nicht ernst genommen.

Sprechstunde im Angebot

„Dabei sind starke Menstruationsschmerzen nicht normal“, betont Friederike Graf, Endometriose Care Nurse am GKH. „Oft deuten sie auf eine Endometriose-Erkrankung hin, weshalb es enorm wichtig ist, Frauen mit diesen Beschwerden ernst zu nehmen und der Ursache auf den Grund zu gehen.“ In vielen Fällen habe Endometriose auch negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Allein in Deutschland sind knapp zwei Millionen Frauen von der Krankheit betroffen.

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke verfüge über ein zertifiziertes Endometriose-Zentrum, das verschiedene diagnostische und therapeutische Verfahren anbietet. Ausschlaggebend für die Wahl der Therapieform ist, ob bei der Patientin ein Kinderwunsch besteht. Der umfassende therapeutische Ansatz sieht neben operativen und hormonellen Therapien auch komplementäre Maßnahmen der Schmerz- und Beschwerdelinderung vor. Da die chronischen Schmerzen und die generelle Beeinträchtigung im Leben mit einer enormen psycho-sozialen Belastung einhergehen, arbeitet das Zentrum eng mit der psychosomatischen Abteilung des GKH zusammen und bietet Patientinnen regelmäßig eine spezielle Sprechstunde an.

Frauen, die an der Selbsthilfegruppe teilnehmen möchten, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0163 6401138 oder per E-Mail an friederike.endocare@web.de anzumelden. Termine für Beratungsgespräche im Endometriose-Zentrum können über das Sekretariat der Gynäkologie vereinbart werden: 02330 62-3456.

