Brechen neuen Zeiten über dem Rathaus in Wetter an? Wer hat nach der Auszählung der Stichwahl Grund zum Feiern?

Bürgermeisterwahlen Online-Duell am Montag zur Stichwahl in Wetter

Wetter. Frank Hasenberg möchte Bürgermeister in Wetter bleiben, Karen Haltaufderheide ihn ablösen. Die Redaktion lässt beide miteinander reden.

Wenn die Bürgerinnen und Bürger am 27. September bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben, entscheiden sie darüber, wer in den kommenden Jahren als Bürgermeister oder Bürgermeisterin im wetterschen Rathaus Platz nimmt. Der amtierende Bürgermeister von Wetter, Frank Hasenberg, will im Amt bleiben. Herausgefordert wird er im nächsten Wahlgang von der Grünen-Kandidatin Karen Haltaufderheide. Da in Zeiten von Corona reale Podiumsdiskussionen kaum möglich sind, hat die Redaktion die Kandidaten zur digitalen Podiumsdiskussion eingeladen. Diese findet am Montag, 21. September, von 19 bis 20 Uhr statt. Über einen Link können Sie sich zuschalten und die Diskussion im Videochat verfolgen. In den Kommentaren können Sie außerdem Fragen stellen, die wir an die Kandidaten weiterleiten.

So verfolgen Sie den Talk

Und so geht’s: Klicken Sie am 21. September auf diesen Link wp.de/stichwahl-wetter. Wir empfehlen, dass Sie ihn über den Browser eines PCs oder Laptops öffnen.

Zunächst werden Sie gefragt, ob Sie die App herunterladen möchten, wählen Sie „Stattdessen im Internet ansehen“. Dann können Sie sich mit Ihrem Microsoft 365 Konto anmelden – falls Sie kein Konto haben, wählen Sie „Anonym teilnehmen“. Sie sehen nun den Stream, sobald er beginnt. Wer über ein Smartphone oder Tablet zusehen möchte, muss sich die entsprechende App zu Microsoft Teams herunterladen.

In „Meine Fragen“ können Sie dann Ihre Frage platzieren und einsehen. Um eine Frage zu stellen, geben Sie bitte Ihren Namen ein. Bei Bedarf setzen Sie den Haken bei „Anonym posten“. Wir bzw. die Moderatoren können Ihre Frage nun lesen. Die anderen Zuschauer der Podiumsdiskussion sehen Ihre Eingabe nicht. Fragen können Sie über den angegebenen Link auch vorab schon stellen.

Sie können Ihre Internetleitung entlasten, indem Sie Anwendungen (vor allem weitere Browserfenster) schließen, die Sie aktuell nicht benutzen.

Wir empfehlen die Verwendung der Browser Chrome, Edge oder Firefox. Mit dem Internetexplorer oder Safari kann es zu Problemen in der Darstellung kommen.

Zuschauer, die an der Podiumsdiskussion teilnehmen, können weder von anderen Teilnehmern noch von der Redaktion oder von den Bürgermeisterkandidaten gesehen werden. Nutzen Sie also ohne Scheu die Chance, die Diskussion zu verfolgen, denn: Wer am Ende die Verwaltung in Wetter anführen wird, entscheiden die Bürger am 27. September.