Open-Air-Freizeitspaß: Lichterfest, Jazzklänge und DJ-Sound

Tolle Musik unter freiem Himmel, ein ganzer Park voller Lichter und eine Stadtrundfahrt durch Wetter. Am kommenden Wochenende kann viel unternommen werden.

Jazz am Harkortsee

Wer wegen des allseits beliebten Rockfestivals denkt, in Klutes Minigolf Oase in Herdecke seien nur die harten Klänge beheimatet, der irrt. Am kommenden Samstag können sich Besucher auf feinsten Jazz der Jazzcombo Jacoustics aus Dortmund freuen. Kalte Getränke und etwas Gutes auf die Gabel gibt es am Ufer des Harkortsees zwischen Herdecke und Wetter natürlich auch. Das Beste: Der Eintritt ist frei.

„Jazz am Harkortsee“, an der Minigolf Oase Klute. Sa. 26. August ab 17 Uhr. Eintritt frei.

Die Jazzcombo Jacoustics aus Dortmund spielt am Samstag bei Jazz am Harkortsee an der Minigolf Oase Klute in Herdecke. Foto: Christoph HünnemeyeR

DJ-Picknick im Westpark

Wer vielleicht eher auf elektronische Sounds abfährt, trotzdem aber liebend gern einen Nachmittag an der frischen Luft verbringen möchte – der ist vermutlich beim DJ-Picknick im Dortmunder Westfalenpark bestens aufgehoben. Ab 14 Uhr verwöhnen die bekannten DJs Ingo Sänger und Carsten Hellmich die Besucher des Westparks mit feinster House-Musik. In lockerer Atmosphäre das Tanzbein schwingen? Nichts wie los, in den Westpark nach Dortmund.

„DJ-Picknick“ Im Dortmunder Westpark. Sa. 26. August ab 14 Uhr. Eintritt frei.

Lichterfest 2023 in Dortmund

Ein riesiges Programm erwartet die Gäste des Dortmunder Lichterfest 2023 im Westfalenpark. Neben viel Livemusik, einer Clubbing-Area mit wechselnden DJs oder einem nostalgischen Jahrmarkt mit tollen Fahrgeschäften, gibt es auch ein buntes Kinderprogramm, Walk-Acts und Akrobatik. Um dem Namen der Veranstaltung gerecht zu werden, verwandelt sich der gesamte Westfalenpark zudem in ein Meer aus hunderttausenden verschiedenen Lichtern. Den Höhepunkt bietet natürlich das große Abschlussfeuerwerk gegen 22.30 Uhr.

Lichterfest im Dortmunder Westfalenpark. Sa. 26. August ab 18 Uhr (Kinderprogramm startet bereits ab 15.30 Uhr). Eintritt ab 12,50 Euro.

Wetter mal anders

Das Stadtmarketing der Stadt Wetter veranstaltet am kommenden Sonntag ein besondere Stadtrundfahrt durch die Ruhrstadt. In der dreistündigen Tour im Reisebus können die Teilnehmer die Highlights der Stadt Wetter hautnah erleben. Haltepunkte sind unter anderem das Rathaus, Wengern und Volmarstein. Auf der Tour erfahren Besucher viele Hintergrundinformationen, beispielweise zum Bergbau in der Stadt oder zu berühmten Persönlichkeiten aus Wetter. Vielleicht gerade für Herdecker Bürger eine gute Möglichkeit, um die Nachbarstadt einmal besser kennenzulernen.

Reisebus-Tour durch Wetter. So. 27. August ab 14 Uhr. Treff: Historischer Bahnhof in Alt-Wetter. (Das Stadtmarketing bittet um Anmeldung. Weitere Infos gibt es unter: www.stadtmarketing-wetter.de)

