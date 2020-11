Ordnungsamt in Herdecke an Schüler: Bitte setzt Masken auf!

Herdecke. Maskenpflicht, Abstand halten, Kontaktverbot – damit die verschärften Corona-Regeln greifen und die Pandemie nicht noch schlimmere Ausmaße annimmt, müssen Mitarbeiter der Ordnungsämter tagein, tagaus für Kontrollen auf die Straße. Die Redaktion hat einen der frühmorgendlichen Einsätze von Christian Suberg, Joachim Jodzio und der Auszubildenden Angelina Nieland in Herdecke begleitet.

Es ist 7.15 Uhr, Rathaus Herdecke: Das Trio startet im Amt, wo es sich kurz mit Ordnungsamtsleiterin Ilka Biegota bespricht. Die Lage ist angespannt. Insgesamt fünf Mitarbeiter sind derzeit im Außendienst – in der Innenstadt und in Außenbereichen. Sie arbeiten zeitversetzt, um auch die Abendstunden abzudecken“, sagt Ilka Biegota. Viel Zeit nehme es überdies in Anspruch, Beschwerden abzuarbeiten, die über die Herdecke-App oder per Mail und Telefon eingehen. Auf die Frage, ob das denn viele seien, nickt sie heftig: „Ja, das brummt.“ Immer wieder beschwerten sich Bürger mit dem Hinweis „Da fühle ich mich nicht sicher“, weil etwa Abstände nicht eingehalten würden. Ilka Biegotas Appell: „Optimal wäre es, wenn man selbst die Leute direkt vor Ort anspricht und sich nicht erst drei Tage später bei uns meldet.“ Es sei es auch vorgekommen, dass Bürger sich beklagten, weil in einem Restaurant keine Zettel zum Ausfüllen der Kontaktdaten lagen. „Die Verpflichtung zum Hinterlassen dieser Daten besteht auf beiden Seiten. Gäste haben die Pflicht auch dann, wenn kein Zettel ausliegt“, klärt Christian Suberg auf.

7.35 Uhr, Ortswechsel zu den Bushaltestellen am Schulzentrum Bleichstein: Die Straße ist von 7 bis 17.30 Uhr für den Schulbetrieb gesperrt, Schüler der Realschule und des Gymnasiums kommen zu Fuß, mit Bussen oder mit dem Elterntaxi dort an. Überall bilden sich kleine Grüppchen, treffen sich Freunde, um gemeinsam die letzten Meter bis zur Schule zu gehen. „Guten Morgen, setzt ihr bitte die Maske auf“, fordert Christian Suberg zwei Jungs auf, die auf dem Weg zur Realschule sind. „Die Kinder und Jugendlichen müssen hier Maske tragen, weil sie hier auf dem Bürgersteig nicht den erforderlichen Abstand halten können“, erklärt Suberg. Kollege Joachim Jodzio bezieht 50 Meter weiter Position, um die Schüler zu kontrollieren, die aus den Bussen aussteigen.

Ein Fingerzeig reicht aus

„Geht ihr bitte auf den Schulhof“, spricht Suberg drei Mädchen an, die mit ihren Handys beschäftigt auf dem Bürgersteig eine Engstelle bilden. Die Mädchen blicken auf, nicken kurz und machen sich dann auf den Weg. „Viele Schüler stehen deswegen noch hier draußen auf dem Bürgersteig, weil auf dem Schulhof Handyverbot gilt“, weiß Suberg. Als er erneut zwei Jugendliche erblickt, die ihre Maske noch nicht über Nase und Mund gezogen haben, macht er nur eine kurze Handbewegung. Die Jugendlichen verstehen ihn inzwischen auch ohne Worte und folgen dem Fingerzeig stillschweigend. Niemand nörgelt, niemand reagiert aggressiv. „Mein Wunsch wäre es, dass in diesem Straßenbereich tagsüber generell Maskenpflicht besteht“, so Suberg.

Dann berichtet der Ordnungsamtsmitarbeiter von einer Kollegin, die morgens an Haltestellen kontrolliert, an denen auch Grundschüler einsteigen: „Manchmal haben die Kleineren ihre Maske vergessen und fangen an zu weinen. Wir haben für solche Fälle immer Masken dabei und helfen den Kindern.“ Eine knappe halbe Stunde sind Su­berg, Jodzio und auch Azubi Angelina Nieland auf dem Bürgersteig im Einsatz, um die Bildung von Pulks zu verhindern, wenn etwa zwei Busse zeitgleich vor der Realschule stoppen. Auch am nur wenige Meter entfernten Bleichsteinparkplatz herrscht reger Betrieb, weil viele Eltern ihre Kinder in diesen Zeiten lieber mit dem Auto zur Schule fahren. „Die kommen leider immer alle auf einmal. Besser wäre es, wenn einige mal zehn Minuten früher kommen würden, um das alles hier zu entzerren“, sagt Christian Suberg. Als alle Schulbusse wieder weg sind, beendet das Trio für diesen Morgen seinen Einsatz. Ein kurzer Abstecher zum Ruhrschlösschen, um mit der Sprühdose die Abstandsmarkierungen zu erneuern, dann geht es weiter zum Wochenmarkt.

Dort hatte Angelina Nieland schon frühzeitig die Aufsteller mit den Hinweis zur Maskenpflicht positioniert. Noch ist es leer vor den Ständen; richtig voll wird es hier üblicherweise erst am späten Vormittag. „Vereinzelt trifft man vor allem ältere Leute, die die Maske nicht richtig über die Nase gezogen haben. Soll ich die gleich bestrafen?“ fragt Suberg. „Ich weise die Leute dann darauf hin, in der Regel sind sie einsichtig. Nur vereinzelt treffen wir auf uneinsichtige Zeitgenossen, für die war einen Platzverweis aussprechen. Wenn es gar nicht mehr geht, zahlen sie 50 Euro.“