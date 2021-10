Orthopädie-Klinik Volmarstein: Chefarzt beantwortet Fragen

Volmarstein. Wenn ein künstliches Kniegelenk Schmerzen verursacht, ist der Leidensdruck oft immens - weiß Prof. Gebert von der Klinik der ESV und bietet Rat.

„Wenn es nicht läuft mit der Knieprothese“, so lautet der Titel der nächsten Telefonaktion der Orthopädischen Klinik Volmarstein. Chefarzt Prof. Dr. Carsten Gebert und sein Team der Tumororthopädie und Revisionschirurgie, sind darauf spezialisiert, Patienten mit Schmerzen an der Gelenkprothese zu behandeln. Am Mittwoch, 6. Oktober, von 15 bis 17 Uhr beantworten die Volmarsteiner Experten Fragen zu dem Thema.

„Wenn ein künstliches Kniegelenk Schmerzen verursacht, ist der Leidensdruck oft immens und guter Rat schwierig“, weiß Prof. Gebert. Seit Jahren bieten die Kollegen aus der spezialisierten Abteilung auch bei scheinbar aussichtsloser Situation ihre Hilfe an. Die Tumor- und Revisionschirurgie in der Klinik Volmarstein ist eine der größten ihrer Art in Deutschland. Sogar knöcherne Defekte, die auf Grund ihrer Größe vor Jahren ein Leben im Rollstuhl bedeutet hätten, können mit Hilfe von modernen Verfahren wieder funktionell rekonstruiert werden.

„Der Transfer von komplexen OP-Techniken aus dem Bereich der Tumorchirurgie bietet auch bei der Versorgung von problematischen Revisionsoperationen gute Lösungsansätze“, so Prof. Gebert. Schmerzt das Kunstgelenk, liegt häufig entweder eine Lockerung oder auch eine Infektion vor. „Nachtschmerz ist typisch für Infektionen, Anlaufschmerz eher für eine Lockerung der Prothese“, so Prof. Gebert. „Nur eine gründliche Untersuchung und Analyse des Problems kann zu einer zufriedenstellenden Lösung führen“.

Dazu gehören in Volmarstein die sehr genaue Befragung der Patienten, Blutuntersuchungen, Röntgendiagnostik und eine Punktion des Gelenks. Die Behandlung wird dann individuell mit dem Patienten abgestimmt. Möglich ist manchmal eine gezielte Behandlung mit Antibiotika, Physiotherapie oder ein vergleichsweise kleiner operativer Eingriff, bei dem z.B. nur Kunststoffverschleißteile der Prothese ausgetauscht werden. Aber auch der komplette Wechsel des Kunstgelenks kann notwendig sein, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen. „Manchmal treten Beschwerden relativ kurzfristig nach dem Einsatz der Hüftprothese auf, manchmal erst nach vielen Jahren. Immer aber bedeuten sie für den Patienten eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität“.

Das Team der Tumororthopädie und Revisionschirurgie der Klinik Volmarstein ist auf komplexe und schwierige Operationen spezialisiert. Moderne OP-Methoden basieren auf internationalen Standards, die Prof. Gebert zum Teil mit entwickelt und fortschreibt.

Telefonaktion „Die schmerzende Knieprothese“ Chefarzt Prof. Dr. Carsten Gebert Team Mittwoch, 6. Oktober 2021, von 15 bis 17 Uhr Telefon: 0 23 35 / 639 44 40

Der Experte Prof. Dr. Carsten Gebert ist Facharzt für Orthopädie, Spezielle Orthopädische Chirurgie, Sportmedizin, Chirotherapie, Referenzoperateur Ewing-Sarkom-Studie Mitglied AG der Knochentumoren DGOCC. Vor der Pandemie hat er bereits Vorträge zu genau diesem Thema in der Klinik angeboten, die immer gut besucht waren und aufgrund der Nachfrage wiederholt wurden.

http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_Herdecke_und_Wetter{esc#225921229}[teaser]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter