Der Verein Amaraaba hat mit einem Anbau an einem Schulgebäude in Kochim begonnen. Alle helfen kräftig mit, die Steine zu tragen.

Hilfe Osteraktion in Wetter soll Schulbänke für Ghana einbringen

Wetter. Ein Dach über dem Kopf ist schön. Aber die Schüler in Ghana können sich noch mehr Hilfe aus Wetter für den Unterricht vorstellen.

Aktuell sind Katharina Gerlach, die Vereinsvorsitzende des Vereins Amaraaba-Ghana aus Wetter, und ihr Mann Latif erneut in Ghana vor Ort und haben wie bereits angekündigt den Anbau an ein bestehendes Schulgebäude in dem Dorf Kochim organisiert und angestoßen. Die Arbeiten für weitere drei Klassenzimmer haben begonnen.

Vor genau zwei Jahren hatte der Verein das Schulgebäude in Kochim errichtet. Die Schule wird so gut angenommen, dass nun ein Anbau für die vielen Schulkinder notwendig wurde. Hierfür werden vor allem die Spenden aus der vergangenen und sehr erfolgreichen Weihnachtsbaum-Aktion in Wetter (wir berichteten) verwendet. Damit die Kinder auch in dem Anbau nicht auf dem Boden lernen müssen, sollen nun zusätzlich Schulbänke beschafft werden. Traditionell lässt sich der Verein nämlich neben der Weihnachtsbaum-Aktion auch zur Osterzeit etwas einfallen.

Schulbänke und Uniformen

So konnten in den vergangenen Jahren beispielsweise Schulbänke, Schuluniformen und Schulbücher für Kinder in Ghana durch eine Oster-Spendenaktion beschafft werden.

„Auch wenn es noch etwas Zeit ist, nehmen wir Ostern nun wieder gerne zum Anlass, eine Spendenaktion für Schulbänke ins Leben zu rufen“, erklärt Katharina Gerlach, gerade rechtzeitig zum aktuellen Anbau der Schule in Kochim.

Bereits bei der Eröffnung der Schule vor zwei Jahren konnten so über eine Oster-Spendenaktion 2019 genügend Schulbänke für die Kinder beschafft werden. „Die Aktion mit den Bänken wurde auch für die Schule in dem Dorf Limo vor fünf Jahren sehr gut angenommen, und wir konnten zur Schuleröffnung Anfang 2016 einen großen Teil der Bänke über Spenden finanzieren“, erinnert sich Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach.

Projekte und Spendenkonto Der Verein Amaraaba Ghana e.V. wurde 2011 von der Wetteranerin Katharina Gerlach gegründet, nachdem sie sechs Monate in einer Behinderteneinrichtung in Tamale mit den Kinder dort gearbeitet hatte. Seitdem unterstützt der Verein aktiv den Aufbau von Schulen, Spielplätzen und Wasserstellen in Ghana. Zusätzlich gibt es immer wieder Projekte, die den Kindern in Ghana direkt vor Ort helfen sollen. Spenden für den Verein werden über folgendes Spendenkonto entgegengenommen: Amaraaba Ghana e.V. Wetter, Volksbank Bochum Witten eG, IBAN: DE03 4306 0129 0632 3695 00, BIC: GENODEM1BOC

Das Besondere daran: Auf Wunsch trugen die Schulbänke als Dank den Namen der Spenderinnen und Spender.

Mit Namen des Spenders

Eine Bank, auf der drei Kinder Platz haben, kostet 45 Euro. Benötigt werden jeweils 16 Schulbänke für die insgesamt drei Klassenzimmer in dem neuen Anbau in Kochim. „Ein großes Ziel“, weiß Katharina Gerlach. Doch der Verein ist zuversichtlich, wieder viele Schulbänke über diese Aktion finanzieren zu können, damit die Kinder in Kochim richtig lernen können.

Natürlich können die Bänke auch jetzt als Dankeschön wieder den Namen der Spenderinnen und Spender tragen. Gerne nimmt der Verein die Spende für eine oder auch mehrere Schulbänke mit dem Verwendungszweck „Schulbank“ entgegen. Wenn die Bank den Namen der Spenderin oder des Spenders tragen soll, bittet der Verein darum, diesen ebenfalls im Verwendungszweck mit anzugeben. Für Fragen steht Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach gerne per Mail an: Amaraaba-ghana@web.de zur Verfügung.

Updates vom Besuch in Ghana

Wer möchte, bleibt über die Homepage und die Facebook-Seite des Vereins immer auf dem Laufenden: Hier werden Kurzmitteilungen und auch Videos zum aktuellen Besuch und den Arbeiten am Anbau der Schule von Katharina Gerlach und ihrem Mann veröffentlicht. Der Link zu der Seite auf der Homepage lautet: www.Amaraaba-ghana.de/2021/03/01/schulbau-in-kochim/. Zur Facebook-Seite gelangen Interessierte über www.facebook.com/Amaraaba.ghana